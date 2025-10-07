Pronostico Finlandia-Lituania: vittoria per continuare a sognare

Finlandia-Lituania è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Una vittoria per continuare a sognare. Una vittoria per avere ancora speranze. Complicate, difficilissime. Ma si sapeva. La Finlandia, che ospita la Lituania, ha sette punti in classifica, tre in meno della Polonia che occupa il secondo posto e che, in questo modo, andrebbe ai playoff per il prossimo Mondiale.

A dieci punti c’è anche l’Olanda – che ha una partita in meno – ma la truppa di Koeman fa un altro sport rispetto alle squadre impegnate in questo raggruppamento. La Finlandia deve vincere contro una Lituania che ha collezionato solamente tre punti – contro Malta che chiude il gruppo G – e che non ha nessuna possibilità di andare avanti. Manca poco alla fine di tutto e le motivazioni ovviamente faranno la differenza.

Ma non solo quelle, ovvio anche questo. C’è da dire che i padroni di casa – che vengono dalla sconfitta contro la Polonia – hanno una voglia incredibile di rivincita. Soprattutto perché nei due confronti storici che ci sono tra queste formazioni, i biancoazzurri non hanno mai vinto: una sconfitta, molto datata, e il pareggio nel match d’andata che potrebbe anche fare la differenza alla fine di tutto. Bene, pure il dente avvelenato che ci sarà ci spinge a dire che i finlandesi si prenderanno una vittoria importante. Magari non decisiva, ma che dà almeno speranze. Minime…

Come vedere Finlandia-Lituania in diretta tv e in streaming

La sfida Finlandia-Lituania è in programma giovedì alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

La vittoria della Finlandia non è in discussione e il match in questione potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, così come successo nel pareggio dell’andata. La Lituania una rete la potrebbe trovare anche, ma alla fine i tre punti (con quota che non è male) andranno ai padroni di casa. Che continueranno a sognare e sperare.

Le probabili formazioni di Finlandia-Lituania

FINLANDIA (4-5-1): Joronen; Alho, Koski, Uronen, Peltola; Antman, Markhiev, Kairinen, Tenho, Lod; Pohjanpalo.

LITUANIA (3-4-3): Gertomas; Leikiatas, Girvainis, Armalas; Upstas, Antaneviciu, Gineitis, Lasickas; Sirgedas, Jansonas, Dolzinikov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1