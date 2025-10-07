Pronostico Atletico Mineiro-Sport Recife: riscatto immediato

Atletico Mineiro-Sport Recife è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico.

Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite per l’Atletico Mineiro. E il quindicesimo posto in classifica è la fotografia della stagione che i bianconeri stanno vivendo. Altalenante, con poche possibilità che da qui alla fine della stagione possa cambiare qualcosa. Certo, una posizione che varrebbe la qualificazione alla coppa non è lontana. Ma c’è da riprendere il cammino.

E quale migliore occasione, dopo questo periodo, contro lo Sport Recife che occupa l’ultimo posto in classifica? Oggettivamente nessuna, ovvio. Anche perché gli ospiti non sono mai riusciti nel corso degli ultimi dieci anni a uscire indenni da questo campo. Quando si sono presentati a giocare hanno sempre perso. E crediamo possa essere così anche questa volta. Il divario in campo è netto, le motivazioni sono totalmente diverse, e lo Sport Recife non ha nessuna possibilità di salvarsi. Quindi? Quindi è evidente come finirà questa partita.

Come vedere Atletico Mineiro-Sport Recife in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Atletico Mineiro-Sport Recife, in programma giovedì a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Gara da vittoria interna e con una sola squadra a segno. Ovviamente non c’è bisogno di sottolineare quale. Lo Sport Recife ha il peggior attacco del campionato e l’Atletico Mineiro, che dietro tanto male non è, potrebbe chiudere il match senza nemmeno prendere reti. Ma la vittoria non è proprio in discussione.

Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Sport Recife

ATLETICO MINEIRO (3-4-2-1): Everson; Roman, Hugo, Alonso; Natanael, Franco, Igor Gomes, Guillherme; Bernard, Rony; Hulk.

SPORT RECIFE (4-4-2): Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon, Luan Candido; Ze Lucas, Rivera, Matheusinho, Hyoran; Lacerda, Romarinho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0