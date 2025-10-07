Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 8 ottobre: una multipla a quota 15

Qualificazioni ai Mondiali CAF, nei prossimi giorni conosceremo i nomi delle altre sette selezioni africane che staccheranno il pass per la rassegna iridata.

Tra le 18 selezioni che sono già sicure di partecipare al prossimo Mondiale ci sono pure due africane: Marocco e Tunisia. Ne mancano altre sette, i cui nomi saranno noti dopo le ultime due giornate delle qualificazioni, entrambe in calendario in questa finestra. Siamo al rush finale, dunque: ricordiamo che staccheranno un pass per il prossimo campionato del mondo le prime classificate dei nove gruppi mentre le quattro migliori seconde si sfideranno in un playoff – semifinale e finale – che decreterà quale selezione africana parteciperà ai cosiddetti spareggi interzona insieme a nazionali provenienti da Sudamerica e Asia.

Nel gruppo A l’Egitto è ormai a pochi metri dall’obiettivo, avendo cinque punti in più della seconda, il Burkina Faso. I burkinabé attualmente rientrerebbero tra le migliori seconde ma non potranno commettere passi falsi con la Sierra Leone, che non è tanto distanta in classifica, avendo solo tre punti in meno. Il match clou di questo girone, pertanto, è proprio quello di Paynesville: il Burkina Faso all’andata non andò oltre un pari con la Sierra Leone (2-2) e la sensazione è che, pur partendo con i favori del pronostico, anche stavolta non sarà una passeggiata affrontare i Leone Stars, guidati dall’ex attaccante dell’Inter Mohamed Kallon.

Nel gruppo D, invece, il Camerun è sostanzialmente rassegnato per quanto riguarda la corsa al primo posto. I Leoni Indomabili sono secondi a -4 da Capo Verde ed una rimonta, a 180 minuti dalla fine delle qualificazioni, appare impossibile, dal momento che la capolista negli ultimi due turni non dovrebbe avere problemi contro le modeste selezioni di Libia ed Eswatini. Il Camerun, tuttavia, ha l’obbligo di crederci: non riserverà sorprese la sfida con le Mauritius, travolte 3-0 già all’andata.

Le previsioni sulle altre partite

Nel girone E la Tanzania è seconda ma i 10 punti ad oggi non bastano per sperare nei playoff. Le Taifa Stars si giocano il tutto per tutto nelle ultime giornate e contro lo Zambia, già piegato 1-0 all’andata in trasferta, i tre punti servono come l’aria per rimanere in corsa.

Chiudiamo con il gruppo I, dove il Ghana, primo a +3 sul Madagascar, spera di poter fare festa dopo questo turno. Le Black Stars non falliranno contro la Repubblica Centrafricana – all’andata ebbero la meglio con un pirotecnico 4-3 – mentre gli Scorpions Barea, al momento secondi nella classifica delle migliori seconde, non devono sottovalutare le ostiche Comore, che sognano il sorpasso in classifica, essendo ad una sola incollatura dal Madagascar (all’andata persero 2-1).

Possibili vincenti

Burkina Faso (in Sierra Leone-Burkina Faso)

Tanzania o pareggio (in Tanzania-Zambia)

Ghana (in Repubblica Centrafricana-Ghana)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Mauritius-Camerun

Repubblica Centrafricana-Ghana

Le partite da meno di tre gol complessivi

Tanzania-Zambia

Comore-Madagascar

