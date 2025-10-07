Pronostici EFL Trophy 7 ottobre: nelle coppe hanno una marcia in più

EFL Trophy, torna la competizione calcistica che vede protagonisti i club di League One, League Two ed alcune formazioni Under-21 dei club di Premier e Championship.

In una settimana in cui il calcio dei club, ad eccezione delle serie inferiori, si ferma un po’ in tutto il continente per dare spazio alle nazionali, in Inghilterra torna a far capolino l’EFL Trophy, competizione che vede protagoniste le squadre della League One e della League Two, rispettivamente la terza e quarta serie del sistema calcistico inglese, ed alla quale, dal 2016, partecipano anche alcune formazioni Under-21 dei club che militano in Premier League e in Championship.

A distanza di poco più di un mese dalla prima giornata della fase a gironi – sono sedici in totale, da 4 squadre ciascuno – l’EFL Trophy propone una nuova sfilza di partite. Dovrebbe ottenere il primi successo il Grimsby Town, che a settembre aveva iniziato la sua avventura nella manifestazione con una sconfitta (2-1 in casa del Bradford). Da allora i Mariners hanno perso solo una volta in sei partite: in League Two in questo parziale sono arrivate tre vittorie (le ultime due consecutive) che per ora valgono il terzo posto ma non bisogna neppure dimenticare lo strepitoso percorso che sta facendo il Grimsby in League Cup, la Coppa di Lega, dove lo scorso agosto ha eliminato niente meno che il Manchester United, balzando agli onori della cronaca.

A fine ottobre i Mariners, che dopo i Red Devils hanno fatto fuori, contro ogni pronostico, pure lo Sheffield Wednesday, avranno l’onore di sfidare un’altra squadra di Premier League, il Brentford. In EFL Trophy, ad ogni modo, dovrebbe proseguire la striscia di risultati positivi: il Doncaster, nonostante giochi in una categoria superiore, sta attraversando un momento difficile.

Le previsioni sulle altre partite

Il fattore campo farà verosimilmente la differenza anche in Cambridge-Luton Town. Gli U’s potrebbero fare lo sgambetto al più quotato Luton Town, squadra che in trasferta finora non è mai riuscita a trovare continuità.

La maggiore esperienza, invece, sarà con ogni probabilità determinante nella sfida tra Fleetwood e Leeds U-21: sebbene i Trawlermen siano molto discontinui in League Two a livello di risultati, dovrebbero riuscire ad imporsi sulla “Primavera” – così la chiameremmo in Italia – dei Whites. Non deluderanno, infine, in termini di gol ed emozioni Leyton Orient-Crawley Town, Chesterfield-Burton Albion, Reading-MK Dons e Stevenage-Bromley. Occhio soprattutto a quest’ultimo match, in cui si affrontano una squadra che è reduce da ben tre vittorie di fila e che non perde da agosto ed un’altra che sta segnando con grande regolarità ma al contempo continua a subire parecchi gol (15 in 11 partite di campionato).

EFL Trophy: possibili vincenti

Cambridge o pareggio (in Cambridge-Luton Town)

Fleetwood (in Fleetwood-Leeds U21)

Grimsby Town (in Grimsby Town-Doncaster)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Stevenage-Bromley

Leyton Orient-Crawley Town

EFL Trophy: le partite da almeno un gol per squadra

Chesterfield-Burton Albion

Reading-MK Dons

Comparazione quote

La vittoria del Grimsby Town è quotata a 2.75 su Goldbet e Lottomatica e a 2.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Stevenage-Bromley è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

