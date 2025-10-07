I pronostici di martedì 7 ottobre: Champions League femminile, EFL Trophy

I pronostici di martedì 7 ottobre, iniziata la sosta per le nazionali oggi scendono in campo la Champions League femminile e l’EFL Trophy

In una settimana in cui il calcio dei club, ad eccezione delle serie inferiori, si ferma un po’ in tutto il continente per dare spazio alle nazionali, in Inghilterra torna a far capolino l’EFL Trophy, competizione che vede protagoniste le squadre della League One e della League Two, rispettivamente la terza e quarta serie del sistema calcistico inglese, ed alla quale, dal 2016, partecipano anche alcune formazioni Under-21 dei club che militano in Premier League e in Championship.

A distanza di poco più di un mese dalla prima giornata della fase a gironi – sono sedici in totale, da 4 squadre ciascuno – l’EFL Trophy propone una nuova sfilza di partite. Tra le possibili vincenti ci sono Wycombe, Wigan e nella National League lo Scunthorpe United. Tra le partite da over e gol occhio a Wycombe-Fulham U21, Cardiff-Newport County, Fleetwood Town-Leeds U21, Leyton Orient-Crawley Town, Chesterfield-Burton Albion e Reading-Milton Keynes Dons.

I pronostici sulle altre partite

Inizia in casa, all’Allianz Stadium il cammino della Juventus femminile in Champions League. Da quest’anno la formula è come quella maschile dello scorso anno, con un solo raggruppamento ma con due partite in meno – sei in totale – da giocare.

Sulla carta l’impegno è agevole per la formazione di Max Canzi: non solo lo scudetto sul petto ma anche la Serie A Women’s Cup, la coppa di lega, portata a casa nella finale contro la Roma a Castellammare di Stabia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 3,5 in Barcellona-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 21:00

Vincenti

WYCOMBE (in Wycombe-Fulham U21, EFL Trophy, ore 20:00)

(in Wycombe-Fulham U21, ore 20:00) WIGAN (in Wigan-Wolverhampton U21, EFL Trophy , ore 20:00)

(in Wigan-Wolverhampton U21, ore 20:00) SCUNTHORPE UNITED (in Scunthorpe United-Morecambe, National League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wycombe-Fulham U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Cardiff-Newport County , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Fleetwood Town-Leeds U21, EFL Trophy, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leyton Orient-Crawley Town , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Chesterfield-Burton Albion , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Reading-Milton Keynes Dons, EFL Trophy, ore 20:00

Il “clamoroso”

• 1 + MULTIGOL 2-3 in Juventus-Benfica, Champions League femminile, ore 18:45