Cuore a Shanghai, testa a Ibiza: Laila Hasanovic in bianco lascia tutti senza parole

Glamour, mare ed esclusivi eventi di lusso: la modella e influencer Laila Hasanovic cattura tutti con la sua eleganza e il fascino naturale.

A New York c’è stata, ma ha saltato la tournée asiatica perché impegnata, probabilmente, su questo o su quell’altro set fotografico. Eppure, malgrado sia lontana dai riflettori del tennis, Laila Hasanovic è comunque riuscita ad attirare l’attenzione.

Mentre il suo fidanzato, il numero 2 del mondo Jannik Sinner, sta disputando il Masters 1000 di Shanghai, la modella ungherese è volata ad Ibiza, ospite di un esclusivo viaggio organizzato da un prestigioso brand di skincare e cosmetica. Ha documentato la sua “vacanza di lavoro” in modo molto accurato, postando vari contenuti sui social network.

Uno di essi, più di altri, ha attirato l’attenzione. Per un aperitivo vista mare, ha scelto un abito bianco ed impalpabile, aderente e con un’ampia scollatura, che ha prontamente messo in risalto la sua silhouette scolpita e perfettamente armoniosa. Il tutto mentre il mare cristallino, alle sue spalle, regalava un effetto da copertina, enfatizzando il fascino della ragazza che ha fatto breccia nel cuore del campione altoatesino.

Laila Hasanovic lontana da Sinner ma non dai social

Il quantitativo di interazioni innescate dallo scatto in questione ha confermato come Laila, che ha iniziato la relazione con Jannik più o meno a ridosso degli Internazionali di Roma, sia uno dei volti più seguiti e apprezzati sui social.

Una popolarità che la relazione con Sinner, in questo momento “a distanza”, ha sicuramente alimentato, sebbene una cosa sia certa. Laila brilla di luce propria e tutti, prima o poi, si sarebbero accorti di lei.

E nel frattempo, tra tornei e allenamenti da una parte e scorci da sogno sull’isola dall’altra, la coppia dimostra che il cuore e lo stile possono viaggiare insieme, anche quando separati dai chilometri.