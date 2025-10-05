Pronostico Siviglia-Barcellona: alla sosta da primi in classifica

Siviglia-Barcellona è una gara dell’ottava giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

La prima sconfitta della stagione è stata per mano dei campioni d’Europa in carica e del grande ex Luis Enrique. Il Barcellona ci ha rimesso le penne in Champions League e vuole dimenticare immediatamente il passo falso. Sul campo del Siviglia, quindi, una squadra all’assalto.

Tutti dentro, tranne Lamine Yamal che sta male e che ritornerà forse dopo la sosta. Per il resto, Flick, sembra avere tutta l’intenzione di mandare in campo gli uomini migliori per prendersi tre punti e rimanere in testa alla classifica. Sarebbe un buon viatico per il futuro, anche per lavorare tranquilli con i pochi che resteranno in Catalogna in queste due settimane.

Una volta avremmo detto che questo match sarebbe stato difficile, ma il Siviglia negli ultimi anni ha perso tutto quello che era riuscito a costruire nel tempo. Una squadra profondamente rivoluzionata anche in estate e che, si spera per loro, non lotterà per la salvezza come successo per molto tempo. Ma rimane una formazione molto indietro, con un progetto nuovo appena messo in piedi, e con dei numeri impressionanti in negativo contro il Barcellona: sette sconfitte di fila e una miriade di gol presi, nove negli ultimi due scontri diretti.

Come vedere Siviglia-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Barcellona, gara valida per l’ottava giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica e 1.57 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.55 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Come gioca il Barcellona lo sappiamo. E quindi una gara che i catalani vinceranno senza problemi. Stuzzica e anche molto la quota del NO GOL, da oltre due volte la posta. Un rischio uno si potrebbe prendere. Senza rischi, invece, il colpo esterno.

Le probabili formazioni di Siviglia-Barcellona

SIVIGLIA (3-4-3): Vlachodimos; Azpilicueta, Castrin, Marcao; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Romero, Vargas.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szxzesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; de Jong, Pedri; Torres, Olmo, Rashford; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3