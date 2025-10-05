Pronostico Real Sociedad-Rayo Vallecano: una vittoria per uscire dai bassifondi

Real Sociedad-Rayo Vallecano è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una settimana fa la Real Sociedad ha incassato la quarta sconfitta stagionale. A Barcellona era naturalmente complicato fare risultato ma i baschi sono comunque riusciti a mettere in difficoltà i campioni di Spagna, evitando una possibile goleada (2-1). La squadra di Sergio Francisco si era addirittura portata in vantaggio con l’ex terzino di Real Madrid e Fiorentina Odriozola, per poi farsi rimontare dai blaugrana a cavallo tra i due tempi, castigati prima Koundé e poi da Lewandowski.

Segnali positivi da parte di una Real Sociedad che prima di affrontare il Barça si era sbloccata battendo 1-0 ad Anoeta il Maiorca (prima vittoria e primo clean sheet stagional). Ora l’obiettivo è tornare a fare punti per migliorare una classifica che vede Oyarzabal e compagni in piena zona retrocessione a causa di un inizio di stagione decisamente più complicato del previsto: per il tecnico che in estate è stato chiamato ad avviare un nuovo ciclo dopo l’addio di Imanol c’è parecchio lavoro da fare. La Real Sociedad tenterà di approfittare delle fatiche di coppa del Rayo Vallecano, che giovedì scorso ha ottenuto la sua prima vittoria nella League Phase di Conference League contro i nordmacedoni dello Shkendija, battuti 2-0 a Vallecas. La coppa come un toccasana per il club madrileno, a secco di vittorie nella Liga dalla prima giornata. Da metà agosto il Rayo non ha più vinto e negli ultimi due turni ha incassato altrettante sconfitte con Atletico Madrid (3-2) e Siviglia (0-1),

Nella Real Sociedad sono in dubbio Aramburu ed Elustondo: Odriozola potrebbe essere riconfermato a destra dopo la buona prestazione di Barcellona. Tra i madrileni non ci sarà Camello, squalificato.

La Real Sociedad è apparsa in ripresa nelle ultime due partite e domenica scorsa ha pure tenuto testa ad una corazzata come il Barcellona. Si può dare fiducia ai baschi contro un Rayo Vallecano che probabilmente patirà il doppio impegno settimanale.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Rayo Vallecano

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Odriozola, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gomez; Brais, Gorrotxategi, Soler; Gonçalo Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarría; Valentín, Pedro Díaz; Isi, De Frutos, Álvaro García; Alemao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0