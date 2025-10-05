Pronostico Porto-Benfica: l’over esce in questo caso

Porto-Benfica è una gara dell’ottava giornata della Liga portoghese e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Mourinho torna nello stadio dove ha vinto tutto. Anche la Champions League. Ma adesso l’eroe è italiano e si chiama Farioli. Porto-Benfica non è mai una partita come le altre, e figuriamoci domenica sera, visto che lo Special One è tornato alle origini, dove aveva iniziato la sua carriera.

Da un lato i padroni di casa hanno vinto tutti i match giocatori fino al momento e sono primi in classifica con 21 punti e soprattutto un solo gol subito; dall’altro gli ospiti già sono distanti quattro lunghezze, e quindi devono per forza vincere. Difficile, complicato: il Porto vive un momento mentale e fisico incredibile e non sembra avere proprio nessuna intenzione di fermarsi. E Mourinho, per il momento, non è riuscito a dare alla propria squadra la sua impronta. Ci sta, visto il poco tempo avuto a disposizione per metterci mano. Ma ci riuscirà, ovvio, come sempre ha fatto.

Tenendo quindi presente questo discorso – il Porto è favorito – è giusto anche pensare ad un match ad altissima tensione. Nell’ultimo scontro diretto, ad aprile, ci sono state cinque ammonizioni. In quello precedente, novembre dell’anno scorso, la bellezza di otto. Ecco, l’over potrebbe uscire in questo caso.

Come vedere Porto-Benfica in diretta tv e streaming

La sfida Porto-Benfica, gara valida per l’ottava giornata della Liga portoghese, è in programma domenica alle 22:15. In Italia la partita in questione non si può vedere né in diretta tv e nemmeno in streaming, nessuno da queste parti ha i diritti del campionato in questione.

Il pronostico

Gli ultimi due incroci hanno regalato gol ed emozioni. Potrebbe anche finire in questo modo, ma noi crediamo solamente una cosa: il Porto vincerà la partita. Come detto prima occhio anche over cartellini (almeno 6) e anche al possibile rosso. Sarà una partita ad altissima tensione.

Le probabili formazioni di Porto-Benfica

PORTO (4-3-3): Costa; Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Pepé, Samu, Sainz.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahk; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Aursen; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1