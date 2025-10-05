Pronostico Juventus-Milan, il ritorno del grande ex: finisce (quasi) sempre così

Juventus-Milan è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Massimiliano Allegri, per la prima volta dopo più di un decennio, torna all’Allianz Stadium da avversario. E lo fa pure da primo in classifica: il suo Milan nello scorso weekend è volato in vetta dopo essersi preso lo scalpo del Napoli di Antonio Conte, battuto 2-1 a San Siro. I rossoneri hanno raggiunto proprio i partenopei a quota 12 punti. Con loro pure la Roma di Gian Piero Gasperini.

Il Diavolo è cresciuto settimana dopo settimana, archiviando in fretta la sorprendente sconfitta all’esordio con la Cremonese. Da quella partita sembra passato un secolo: dal k.o. con i grigiorossi il Milan ha inanellato cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, diventando in poco tempo quel tipo di squadra che in estate aveva in mente l’allenatore livornese. Modric direttore d’orchestra – nonostante i 40 anni suonati l’ex Real Madrid si conferma un fattore – un Pulisic scoppiettante, grande equilibrio tra i reparti e una difesa che dalla Cremonese in poi ha subito solo un gol, su rigore. Superato il primo vero esame, quello con il Napoli, i rossoneri sfidano la Juventus con l’obiettivo di allungare la serie positiva e rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni, cercando di sfruttare il “vantaggio” di non essere impegnati nelle coppe europee.

I bianconeri, al contrario, dopo un avvio arrembante si sono un po’ arenati. In settimana, contro il Villarreal in Champions League, la squadra di Igor Tudor ha fatto registrare il quarto pareggio di fila (2-2).

In Spagna ci sono state sia luci che ombre, così come era avvenuto nelle tre gare precedenti con Verona, Dea e Borussia Dortmund, tra vittorie sfumate sul più bello e rimonte disperate. La sensazione è che l’allenatore croato non abbia ancora trovato il giusto assetto, come si evince dalle continue novità a livello di formazione.

Contro il Milan sono previsti altri cambi: emergenza in difesa, con Bremer che si è allenato a parte e difficilmente recupererà. Chance per Joao Mario in versione braccetto, mentre a centrocampo se Thuram non ce la fa è pronto McKennie. Davanti Vlahovic favorito su Openda. Nel Milan vedremo all’opera Bartesaghi dal 1′ al posto dello squalificato Estupinan. In difesa più De Winter di Tomori.

Il pronostico

Equilibrio perfetto per i bookmaker. Anche i precedenti lo confermano: due vittorie per parte e 4 pareggi nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan. Una costante è pure il segno “under”, visto che dal 2021 solo una volta, in Supercoppa, si sono visti più di due gol. Stanno indubbiamente meglio i rossoneri ma la Juventus ha dimostrato di essere capace di tutto: secondo noi Allegri riuscirà a mettere in difficoltà la sua vecchia squadra ma è improbabile che torni a Milano coi tre punti in tasca. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Joao Mario, Gatti, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1