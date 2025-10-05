Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa

Fiorentina-Roma è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sconfitta in Europa League con il Lille ha dimostrato che Gian Piero Gasperini ha ancora parecchio lavoro da fare. La sua Roma giovedì scorso ha giocato una brutta partita: tanti errori, tra cui i tre clamorosi dal dischetto (due di Dovbyk, uno di Soulé) che nel finale avrebbero potuto regalare il pareggio, ma soprattutto l’ennesima prestazione inconsistente da parte di un attacco che continua ad essere il punto debole dei giallorossi. L’irlandese Ferguson, schierato dall’inizio, è stato il peggiore in campo ma neppure Dovbyk, rigori sbagliati a parte, ha inciso particolarmente dopo essere entrato a gara in corso.

In Europa, dunque, i capitolini hanno fatto un passo indietro dopo le tre vittorie consecutive con Lazio, Nizza e Verona tra campionato e coppa. In Serie A, tuttavia, la scarsa vena realizzativa degli attaccanti finora non è stato un fattore: malgrado abbia segnato solamente 5 gol – squadra meno prolifica tra le prime dieci insieme a Bologna e Cagliari – Cristante e compagni stazionano in vetta, in coabitazione di Milan e Napoli, a quota 12 punti. La difesa (quasi) invalicabile sta facendo la differenza: appena un gol subito in cinque giornate, quello di Simeone nella sfida con il Torino, unica sconfitta della Roma in campionato.

Gasperini cercherà di dimenticare immediatamente la delusione europea nella trasferta di Firenze contro una Viola in piena crisi. In settimana la Fiorentina è tornata a vincere dopo oltre un mese battendo i modesti cechi del Sigma Olomouc in Conference League ma nonostante il successo (2-0) la squadra di Stefano Pioli non ha pienamente convinto.

Ancora nessuna vittoria per la Viola

I gigliati non hanno ancora festeggiato la prima vittoria in campionato – peggior partenza nell’era dei tre punti a partita – e domenica scorsa hanno deluso anche nel derby toscano con il Pisa, uno zero a zero che va addirittura stretto ai nerazzurri. Il sedicesimo posto fotografa alla perfezione la situazione dei viola, chiamati ora ad affrontare un tour de force da paura (Roma, Milan, Bologna, Inter) ed in cui il rischio è quello di veder allontanarsi sempre di più il treno Europa.

Pioli rimescolerà le carte dopo la Conference: Piccoli si è sbloccato in coppa ma in attacco giocheranno Kean – squalificato giovedì – e Gudmundsson. Nella Roma dovrebbero iniziare dal 1′ sia Dovbyk che Pellegrini. A sinistra possibile chance per Tsimikas.

Come vedere Fiorentina-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Roma, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina è imbattuta da quattro gare casalinghe di fila con i giallorossi, un parziale in cui ha segnato una media di 2.8 reti a incontro. Improbabile che continui questo trend: la Viola sta facendo tanta fatica, alcune scelte di Pioli non convincono e la squadra non ha ancora un’identità. Tra l’altro la Fiorentina è la squadra più imprecisa tra i cinque principali campionati europei (una precisione di tiro appena del 27.5%, percentuale misurata come rapporto tra tiri nello specchio e tiri totali). La Roma, pur dovendo fare i conti con un attacco sterile, secondo noi ha maggiori possibilità di portare via i tre punti dal “Franchi”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1