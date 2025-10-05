Pronostico Espanyol-Betis: biancoverdi nel fortino catalano

Espanyol-Betis è una partita dell’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo sette giornate sia l’Espanyol che il Betis frequentano le zone nobili della classifica della Liga. Ma se non è una novità per gli andalusi, costruiti per andare in Europa ed ormai abituati a stazionare fra le prime dieci, sorprende il momentaneo settimo posto del club di Barcellona, il cui obiettivo principale resta la salvezza. I catalani hanno perso soltanto una partita, contro il Real Madrid al “Bernabeu”, e sono imbattuti davanti al proprio pubblico. Tre vittorie e un pareggio a Cornellà, stadio che come lo scorso anno si sta dimostrando un fattore, ovviamente positivo.

Meglio dell’Espanyol nei match casalinghi ha fatto soltanto il Villarreal. Dovrà fare molta attenzione, dunque, il Betis di Manuel Pellegrini, peraltro reduce dall’impegno in Europa League con il Ludogorets. I biancoverdi nonostante il turnover sono tornati da Razgrad con tre punti in tasca grazie ad un gol di Lo Celso e ad un’autorete di Son (0-2). Si è allungata così la striscia positiva di Antony e compagni, la cui unica sconfitta resta quella rimediata a fine agosto con l’Athletic Bilbao. In trasferta il Betis non ha ancora perso ma neppure vinto: tre pareggi in altrettante partite giocate lontano da Siviglia. A Barcellona torneranno dal 1′ Antony, Abde e Cucho Hernandez, mentre i vari Isco, Bartra, Llorente e Deossa rimangono indisponibili.

Il pronostico

Alla luce del buon momento che attraversano le due squadre, ci aspettiamo un match molto equilibrato. Con l’Espanyol che dovrebbe riuscire ancora una volta ad evitare la sconfitta nel proprio stadio, allungando l’imbattibilità casalinga. Prevediamo almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Espanyol-Betis

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Riedel, Romero; Exposito, Lozano; Dolan, Pere Milla, Javi Puado; Roberto Fernandez.

BETIS (4-3-3): Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; Cucho Hernández.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1