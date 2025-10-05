Pronostico Celta Vigo-Atletico Madrid: altro successo con l’attacco super

Celta Vigo-Atletico Madrid è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La prima vittoria stagionale del Celta Vigo è arrivata giovedì scorso in Europa League. I galiziani hanno battuto in rimonta il PAOK, mettendo fine ad un digiuno di successi in gare ufficiali che durava dallo scorso maggio. Iago Aspas, Borja Iglesias e Swedberg hanno regalato il primo sorriso a Claudio Giraldez, la cui posizione non sembrava più solida dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il neopromosso Elche.

I tifosi del Celta, nel frattempo, sperano che la vittoria in coppa possa fungere da spinta propulsiva in vista del match con l’Atletico Madrid in campionato. In Liga Iago Aspas e compagni non hanno ancora vinto: sono 5 i punti conquistati finora, frutto di ben 5 pareggi in sette giornate. Sarà molto difficile sbloccarsi contro i Colchoneros, che nelle ultime settimane hanno alzato il livello in maniera esponenziale, diventando una vera e propria macchina da gol. La squadra del Cholo Simeone ne ha segnati 10 nelle ultime due uscite, travolgendo gli acerrimi rivali del Real Madrid nel derby della capitale spagnola con una storico 5-2 ed annichilendo l’Eintracht Francoforte nella seconda giornata della League Phase di Champions League (5-1, in gol anche l’ex napoletano Raspadori). Insomma, un Atletico Madrid da urlo che adesso deve cercare di recuperare terreno nei confronti di Barcellona e Real, già distanti in classifica a causa dell’inizio non proprio esaltante da parte dei biancorossi.

Difficile andare contro quest’Atletico Madrid, ispiratissimo dal punto di vista realizzativo. A Vigo in ogni caso potrebbe non essere una passeggiata contro una squadra che si è appena sbloccata in Europa e che ha bisogno di punti: il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente superiore a due.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Atletico Madrid

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Marcos Alonso; Hugo Alvarez, Sotelo, Ilaix, Mingueza; Durán, Jutglà, Bryan Zaragoza.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Nico González; Julián Álvarez, Baena.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2