I pronostici di domenica 5 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 5 ottobre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 prima della nuova sosta per le nazionali

Massimiliano Allegri, per la prima volta dopo più di un decennio, torna all’Allianz Stadium da avversario. E lo fa pure da primo in classifica: il suo Milan nello scorso weekend è volato in vetta dopo essersi preso lo scalpo del Napoli di Antonio Conte, battuto 2-1 a San Siro. I rossoneri hanno raggiunto proprio i partenopei a quota 12 punti. Con loro pure la Roma di Gian Piero Gasperini.

I bianconeri, al contrario, dopo un avvio arrembante si sono un po’ arenati. In settimana, contro il Villarreal in Champions League, la squadra di Igor Tudor ha fatto registrare il quarto pareggio di fila (2-2). Stanno indubbiamente meglio i rossoneri ma la Juventus ha dimostrato di essere capace di tutto: Allegri riuscirà a mettere in difficoltà la sua vecchia squadra ma è improbabile che torni a Milano coi tre punti in tasca. Un pareggio non è da escludere.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League l’Aston Villa di Unai Emery sembra aver voltato pagina dopo un inizio da incubo, grazie a tre vittorie consecutive. Una volta sbloccatisi battendo il Bologna nella prima giornata di Europa League, i Villans non si sono più fermati. Primo successo in campionato (3-1 ai danni del Burnley) e secondo consecutivo in coppa, con l’affermazione in casa dell’ostico Feyenoord, squadra mai semplice da affrontare al De Kuip, davanti al suo pubblico.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-4 in Bologna-Pisa, Serie A, ore 15:00

Vincenti

STOCCARDA (in Stoccarda-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30)

(in Stoccarda-Heidenheim, ore 15:30) ASTON VILLA (in Aston Villa-Burnley, Premier League, ore 15:00)

(in Aston Villa-Burnley, ore 15:00) NEWCASTLE (in Newcastle-Nottingham Forest, Premier League, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Newcastle-Nottingham Forest , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Brentford-Manchester City , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Monaco-Nizza, Ligue 1, ore 17:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Siviglia-Barcellona , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Gladbach-Friburgo , Bundesliga, ore 19:30

, Bundesliga, ore 19:30 Wolverhampton-Brighton, Premier League, ore 15:00

Il “clamoroso”

• X in Juventus-Milan, Serie A, ore 20:45