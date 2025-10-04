Pronostico Udinese-Cagliari: il pranzo è gustoso solo per una squadra

Udinese-Cagliari è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due squadre in cerca di riscatto, dopo due sconfitte. L’Udinese in casa del Sassuolo, il Cagliari tra le mura amiche contro l’Inter. Un valore diverso anche a quelli che sono stati gli ultimi risultati arrivati.

La partita del pranzo domenicale è sicuramente una ghiotta occasione per i friulani. Che sì, hanno fatto un passo falso sul campo dei neroverdi, ma in generale quest’anno hanno iniziato bene rispetto a quanto successo nelle stagioni precedenti, con la chicca della vittoria a San Siro contro i nerazzurri. Sì, anche il Cagliari non ha fatto male, anzi: la squadra di Pisacane ha sicuramente fatto molto meglio delle aspettative. Ma diciamolo chiaramente: quella vista contro l’Inter, per la quantità di gioco generata dai nerazzurri, ha sicuramente messo un poco in discussione il lavoro fatto fino al momento. In pratica non c’è mai stata davvero partita.

E in quelle che sicuramente sono state le certezze minate dall’ultimo turno di campionato, l’Udinese – che in casa contro il Cagliari ha un importante score – si può inserire e andarsene alla sosta con tre punti di platino.

Come vedere Udinese-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Cagliari, in programma domenica alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria dell’Udinese è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e 2.15 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

Udinese vincente. E quota altissima che deve essere sfruttata per forza. Il pranzo al Cagliari, quello di domenica, andrà di traverso.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1