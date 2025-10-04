Pronostico Real Madrid-Villarreal: il derby è già un ricordo

Real Madrid-Villarreal è una gara dell’ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

I cinque gol presi nel derby il Real Madrid li ha fatti ai poveri malcapitati del Kairat, in Champions League. Un passo falso, il primo di Xabi Alonso sulla panchina madrilena, è arrivato in maniera forte contro il Cholo. Ci può stare, in generale, ma non nelle dimensioni.

Sappiamo benissimo che i tifosi del Real, abituati troppo bene dalle molteplici vittorie arrivate negli anni, vogliono un riscatto immediato, anche perché adesso la classifica dice che il Barcellona è avanti di un punto e di passi falsi, altri, non ne possono essere commessi. Al Bernabeu arriva il Villarreal, che ha pareggiato contro la Juventus all’ultimo minuto e che oggettivamente non sembra una squadra insuperabile.

Nel momento in cui Tudor ha cambiato il passo della sua squadra lì davanti, i gialli sono andati in difficoltà, in grossa difficoltà. E questo ha portato a due reti e ad altre occasioni nello spazio di pochi minuti. E con Mbappé lì davanti, che ha già superato quota dieci gol in stagione – una media assurda – il compito per gli ospiti sarà complicato. Molto.

Come vedere Real Madrid-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Villarreal, gara valida per l’ottava giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Almeno tre reti complessive in questo match. E la vittoria del Real Madrid non ci sentiamo minimamente di metterla in discussione. Il derby è già acqua passata. E poi c’è la sosta, e nessuno vuole andare in pausa senza aver vinto. Niente da fare per il Villarreal.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Villarreal

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Asencio, Eder Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1