Pronostico Napoli-Genoa: rivincita Conte su Vieira

Napoli-Genoa è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’obiettivo di Antonio Conte, oltre a quello di cercare di rimanere in vetta – nella peggiore delle ipotesi in compagnia di Roma e Milan – è soprattutto quello di prendersi una rivincita nei confronti di una squadra che lo scorso anno gli stava facendo perdere lo scudetto.

Ricordiamo tutti il 2-2 del Maradona con il quale il Genoa aveva messo a rischio il primo posto azzurro. L’Inter, però, non ne ha approfittato. E stavolta è il momento – dopo la sconfitta in campionato contro il Milan – di scacciare tutti i fantasmi che si possono far vedere se non arrivasse una vittoria. Nonostante quello che è stato un tour de force che ha toccato tutte le squadre impegnate in Europa, Conte non sembra minimamente intenzionato a cambiare la propria formazione titolare. A lui poco importa se i suoi uomini arriveranno stanchi in nazionale, vuole vincere. E i campioni d’Italia contro un Genoa che non riesce ancora a darsi una precisa identità, troveranno quasi vita facile. Soprattutto se dovessero migliorare qualcosa dietro visto che le assenze stanno pesando in maniera importante.

Come vedere Napoli-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Genoa, in programma domenica alle 18:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Napoli vincente. Ma occhio al possibile gol del Genoa viste le assenze del Napoli dietro. E la quota per questa scelta, di entrambe le squadre a segno, è così alta che deve per forza di cose essere sfruttata.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesun, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Venturino; Ekuban.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1