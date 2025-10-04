Pronostico Chelsea-Liverpool: Stamford Bridge è diventato un tabù

Chelsea-Liverpool è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la prima sconfitta in campionato è arrivata, a stretto giro di posta, pure quella in Champions League. Il Liverpool è caduto a Istanbul con il Galatasaray, castigato da un rigore di Osimhen (1-0). Nel weekend precedente, invece, ai Reds erano stati fatali i minuti di recupero: il Crystal Palace, che già in pieno agosto aveva regalato un dispiacere ad Arne Slot e i suoi uomini, battuti ai rigori nel Community Shield, ha fatto un altro sgambetto ai campioni d’Inghilterra (2-1), mettendo fine alla loro striscia di vittorie. Decisivo il gol di Nketiah al minuto 97′, dopo che il Liverpool, con il subentrato Chiesa, aveva riacciuffato momentaneamente i londinesi.

Due sconfitte che in realtà erano state anticipate da qualche campanello d’allarme. Sì, i Reds hanno vinto le prime cinque partite ma molte vittorie erano arrivate di misura o comunque parecchio sofferte, spesso con gol realizzati negli ultimi minuti. In classifica ovviamente l’Arsenal ne ha approfittato, portandosi a -2 da un Liverpool che nelle prossime due giornate dovrà vedersela con Chelsea e Manchester United, due squadre al momento in difficoltà ma che restano in ogni caso due big del massimo campionato inglese.

Si parte dalla sfida di Stamford Bridge contro i Blues, reduci dal successo per 1-0 in Champions League sul Benfica dell’ex José Mourinho: non una prestazione brillante, quella degli uomini di Enzo Maresca, abili a contenere i portoghesi dopo essere passati in vantaggio grazie ad un’autorete ad inizio primo tempo. Per il tecnico italiano un lungo sospiro di sollievo: il suo Chelsea in campionato sta deludendo – è già a -7 dalla vetta – e contro il Liverpool dovrà evitare la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Manchester United e Brighton.

Solita sfilza di infortunati per Maresca, che oltre ai vari Palmer, Colwill, Lavia, Badiashile, Delap e Fofana, dovrà fare a meno anche dello squalificato Chalobah. Slot invece deve rinunciare al suo portiere titolare, Alisson: in porta tocca al georgiano Mamardashvili.

Come vedere Chelsea-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Liverpool è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Ospite 1-2” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Le numerose assenze in casa Chelsea ed il momento non esaltante dei Blues farebbero propendere per i Reds, ma bisogna considerare anche le difficoltà incontrate dal Liverpool nelle ultime partite e pure il fatto che, statisticamente parlando, i campioni in carica non abbiano mai vinto nelle ultime quattro visite a Stamford Bridge. Puntare sul segno “gol” potrebbe essere un giusto compromesso, dal momento che entrambe stanno facendo molta fatica in fase di non possesso.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Pedro Neto; Joao Pedro.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2