Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca: un po’ di pace prima della sosta

Athletic Bilbao-Maiorca è una gara dell’ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette uscite tra campionato e coppa. Il momento peggiore dell’Athletic Bilbao che sta tenendo duro e sta cercando di non esonerare Valverde. Ma un’altra sconfitta, in prossimità della sosta, potrebbe mettere la parola fine. Succederà così? Vedremo.

Di certo al squadra non sembra essere contro un allenatore che ha fatto benissimo nel corso degli ultimi anni e che merita la fiducia che al momento ha. E contro il Maiorca c’è l’occasione per respirare, e salvare il posto di lavoro. Così come ha fatto il tecnico ospite, ad esempio, che con la vittoria contro l’Alaves nell’ultimo turno di campionato ha messo le cose a posto dopo un filotto di risultati negativi: panchina che rimane a rischio, ma sicuramente meno di prima.

Quindi, come finisce? Ovvio che tutti dentro il Bilbao hanno intenzione di salvare la situazione. E ovvio che tutti sperano, anche sfruttando le qualità tecniche di una rosa importante, di mettere di nuovo il sorriso. Quindi la vittoria dei padroni di casa ci pare possa arrivare. Sempre con difficoltà, perché il momento è quello che è, ma arriverà. Poi è solo il risultato quello che conta.

Come vedere Athletic Bilbao-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Maiorca, gara valida per l’ottava giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e 1.53 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.25 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

In questo lungo periodo senza vittorie, ovviamente, l’Athletic Bilbao ha sempre preso gol. E la quota di oltre due volte la posta stuzzica. La sicurezza, però, crediamo possa arrivare da un’affermazione del Bilbao, che deve per forza vincere.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Maiorca

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jaurigezar; Williams, Gomez, Navarro; Guruzeta.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Domenech, Torre, Darder; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1