I pronostici di sabato 4 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 4 ottobre, alla vigilia della nuova sosta per le nazionali scendono in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Borussia Dortmund e Lipsia sono, in teoria, le due squadre che dovrebbero provare a tenere testa a un Bayern Monaco che, come di consueto, non sta facendo prigionieri in Bundesliga. Non si tratta di una previsione, lo hanno detto chiaramente le prime 5 giornate del massimo campionato tedesco: dietro ai bavaresi, a punteggio pieno, stazionano gli uomini di Niko Kovac e quelli di Ole Werner, rispettivamente a -2 e a -3 dai campioni di Germania.
Corre particolarmente veloce il Borussia: i gialloneri sono ancora imbattuti su tutti i fronti e sono reduci da 4 vittorie di fila in campionato. Dopo il pirotecnico 3-3 in casa del St. Pauli all’esordio, Guirassy e compagni hanno sempre vinto. In Champions League, in settimana, è arrivato il primo successo, un roboante 4-1 all’Athletic Bilbao.
Ci sono tutti i presupposti per una gara equilibrata, tra due squadre in splendida forma. Leggera preferenza per il Borussia Dortmund in un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive: il segno “over 2,5” è uscito sette volte negli ultimi otto precedenti in campionato.
I pronostici sulle altre partite
Il big match di questo sabato di Premier League mette invece di fronte Chelsea e Liverpool. Dopo la prima sconfitta in campionato è arrivata per i Reds, a stretto giro di posta, pure quella in Champions League. Il Liverpool è caduto a Istanbul con il Galatasaray, castigato da un rigore di Osimhen (1-0). Nel weekend precedente, invece, ai Reds erano stati fatali i minuti di recupero: il Crystal Palace, che già in pieno agosto aveva regalato un dispiacere ad Arne Slot e i suoi uomini, battuti ai rigori nel Community Shield, ha fatto un altro sgambetto ai campioni d’Inghilterra (2-1), mettendo fine alla loro striscia di vittorie.
Le numerose assenze in casa Chelsea ed il momento non esaltante dei Blues farebbero propendere per i Reds, ma bisogna considerare anche le difficoltà incontrate dal Liverpool nelle ultime partite e pure il fatto che, statisticamente parlando, i campioni in carica non abbiano mai vinto nelle ultime quattro visite a Stamford Bridge. Puntare sul segno “gol” potrebbe essere un giusto compromesso.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Werder Brema-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30
Vincenti
- ARSENAL (in Arsenal-West Ham, Premier League, ore 16:00)
- INTER (in Inter-Cremonese, Serie A, ore 18:00)
- REAL MADRID (in Real Madrid-Villarreal, Liga, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Real Madrid-Villarreal, Liga, ore 21:00
- Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30
- Metz-Marsiglia, Ligue 1, ore 17:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Atalanta-Como, Serie A, ore 18:00
- Borussia Dortmund-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30
- Chelsea-Liverpool, Premier League, ore 18:30
Comparazione quota totale (gol + over): 9.03 GOLDBET ; 8.71 SNAI; 9.03 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Manchester United-Sunderland, Premier League, ore 16:00