Pronostico Lazio-Torino: stavolta l’Olimpico porta all’esonero

Lazio-Torino è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un addio che maturerà dopo la sconfitta all’Olimpico. Il Torino ha ormai deciso – o quasi – di cacciare Baroni e ha in mente anche di prendere De Rossi, che due giorni fa ha rescisso il suo contratto con la Roma. Sembra passata una vita dalla vittoria granata proprio nella Capitale. Sembrava dovesse cambiare tutto. Ma è stato solamente un lampo.

Un addio che maturerà dopo una sconfitta contro la ex squadra per Baroni. Sì, nonostante la Lazio sia in emergenza vera, con diversi calciatori fuori condizioni e alcuni squalificati, la vittoria di Genoa ha ridato fiato a Maurizio Sarri, che spera adesso di trovare un poco di continuità. Una sola vittoria, per il momento, in casa per il biancocelesti, che non vogliono perdere l’occasione di andare alla sosta senza grossi problemi. E anche con una certa tranquillità.

Con un allenatore in bilico in questo modo è complicato per il Toro riuscire anche a pensare di fare qualcosa di buono. In settimana non si è sicuramente lavorato con le giuste intenzioni nonostante stiamo qui a parlare di professionisti. Anche un pareggio, oggettivamente, potrebbe portare all’esonero di Baroni. Proprio dopo una sconfitta contro la sua ex squadra. Ci pare non ci possano essere dubbi su questo.

Come vedere Lazio-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Torino, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Le due vittorie piazzate fino al momento dalla Lazio sono arrivate senza subire gol. Il Toro davanti ha parecchi problemi e potrebbe succedere la stessa cosa pure sabato pomeriggio. In ogni caso la vittoria biancoceleste non ci pare possa essere in bilico.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0