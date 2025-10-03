Pronostico Inter-Cremonese: grigiorossi senza niente da perdere a San Siro

Inter-Cremonese è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Serviva un filotto di vittorie dopo le preoccupanti sconfitte con Udinese e Juventus che avevano allarmato la tifoseria nerazzurra. Ed alla fine filotto è stato: l’Inter ne ha inanellate quattro, equamente distribuite tra campionato e Champions League. Certo, la squadra di Cristian Chivu non ha affrontato nessuna big (Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga) ma non era affatto scontato riuscirci, soprattutto dopo la pioggia di critiche che era caduta addosso ai vicecampioni d’Europa a cavallo dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali.

L’Inter ha approfittato del calendario non impossibile per ritrovare brillantezza ed in particolar modo quel fuoco che sembrava si fosse un po’ spento dopo l’addio di Simone Inzaghi, al termine di una stagione conclusa incredibilmente con zero titoli.

A Cagliari, una settimana fa, i nerazzurri si sono presi i tre punti senza soffrire più di tanto (0-2). Ha aperto il solito Lautaro Martinez, ha chiuso il promettente Pio Esposito (primo gol in Serie A per il giovane classe 2005).

L’argentino è stato grande protagonista anche in Champions: due gol allo Slavia Praga in una gara dominata dall’inizio alla fine (3-0) ed in cui la porta è rimasta di nuovo inviolata (terzo clean sheet nelle ultime quattro). Due successi che hanno reso più belle le classifiche: in Serie A l’Inter è tornata a -3 dalla vetta, mentre in coppa è tra le squadre a punteggio pieno. Chivu non vuole rallentamenti neppure contro la Cremonese, ancora sorprendente imbattuta. Dopo le due vittorie con Milan e Sassuolo i grigiorossi hanno fatto registrare tre pareggi di fila. L’ultimo, nello scorso weekend, contro l’arrembante Como (1-1). Gli uomini di Davide Nicola, a quota 9 punti in classifica, si presentano a San Siro – già violato alla prima giornata contro il Milan – con tanto entusiasmo e senza grosse pressioni.

Nell’Inter ballottaggio Calhanoglu-Sucic, mentre davanti Pio Esposito dovrebbe far rifiatare Thuram, alle prese con una problema muscolare. Previste comunque tante rotazioni dopo lo Slavia.

Come vedere Inter-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Cremonese, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Gli ultimi due confronti tra Inter e Cremonese, risalenti a due stagioni fa, non lesinarono spettacolo. All’andata i nerazzurri ebbero la meglio 3-1, al ritorno ne segnarono uno in meno (1-2). La squadra di Chivu è cresciuta tanto nelle ultime settimane, specie in fase di non possesso, e difficilmente mancherà l’appuntamento con i tre punti ma la sensazione è che la Cremonese, senza niente da perdere grazie all’ottima classifica, non stenderà il tappeto rosso. Previste almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1