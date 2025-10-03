Pronostico Arsenal-West Ham: derby londinese a senso unico

Arsenal-West Ham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In settimana l’Arsenal ha fatto due su due in Champions League, centrando la seconda vittoria nel maxi-girone e restando a punteggio pieno insieme ad altre sei squadre (Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Inter e Qarabag). Martinelli e Saka hanno castigato l’Olympiacos in una partita che i Gunners in realtà avrebbero potuto chiudere molto prima, considerato l’elevato numero delle occasioni create (2,90 di xG attesi) ma non concretizzate. Il gol del definitivo 2-0, infatti, i londinesi l’hanno realizzato in pieno recupero.

Qualche giorno prima dell’impegno di coppa con i greci la squadra di Mikel Arteta era andata a vincere su un campo ostico come il St James’ Park, piegando 2-1 il Newcastle. Extratime di nuovo decisivo, visto che il gol vittoria di Gabriel è arrivato allo scoccare del sesto minuto di recupero.

Un successo che, ad ogni modo, ha permesso all’Arsenal di rosicchiare 3 punti al Liverpool capolista, sconfitto a sorpresa in casa del Crystal Palace: adesso la vetta della classifica dista solo due lunghezze. All’orizzonte ora ci sono ben tre derby per i Gunners. Il primo è quello con il West Ham, che ha da poco cambiato allenatore sostituendo Graham Potter con Nuno Espirito Santo (il portoghese qualche settimana prima era stato esonerato a sua volta dal Nottingham Forest). Lo scossone in panchina ha dato subito i suoi frutti. Gli Hammers lunedì scorso hanno pareggiato 1-1 in casa dell’Everton (a Keane ha replicato Bowen), mettendo fine alla striscia di sconfitte. La sfida con l’Arsenal non rientra certo tra quelle da vincere, ma bisogna comunque cercare di far punti perché la classifica mette ancora i brividi: il West Ham è attualmente penultimo.

Come vedere Arsenal-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arsenal e West Ham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Con Nuno Espirito Santo il West Ham sembra aver acquisito maggiore solidità ma è ancora troppo presto per pensare di poter fare risultato contro una squadra in gran forma come l’Arsenal. Ipotizziamo dunque un successo comodo da parte dei Gunners, che riusciranno verosimilmente a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Arsenal-West Ham

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres.

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa, Mateus Fernandes; Bowen, Paquetà, Summerville; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0