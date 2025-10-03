I pronostici di venerdì 3 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 3 ottobre, finita la tre giorni di coppe europee, ripartono Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi

Archiviata la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League, si riparte con i principali campionati europei, prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali. Questo venerdì gli anticipi riguardano Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

I pronostici di venerdì 3 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

 

Nel campionato italiano il Verona ancora a secco di vittorie sfida in casa il Sassuolo che di successi ne ha già piazzati due. In sei degli ultimi sette precedenti tutte e due le squadre sono andate in gol almeno una volta, e ci sono i presupposti per vedere di nuovo il segno gol anche in questo confronto, dal momento che il Verona con Giovane e Orban sta dimostrando un ottimo potenziale, e il Sassuolo confida invece nel collaudato tridente formato da Berardi, Laurienté e Pinamonti.

Stesso discorso per l’anticipo di Premier League tra Bournemouth e Fulham. Entrambe hanno uno score simile nei gol segnati e in quelli presi. Praticamente in entrambi i casi più di uno a partita, in media. Quindi la possibilità che questo match possa regalare almeno un gol per squadra è abbastanza alta e pure in questo caso la quota è da prendere in considerazione.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi in programma oggi occhio a Fortuna Düsseldorf-Nürnberg di Zweite Liga, Jong Ajax-De Graafschap e Jong AZ-ADO Den Haag di Eerste Divisie. Almeno un gol per squadra altamente probabile anche in Eintracht Braunschweig-Paderborn.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Hoffenheim-Colonia, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

  • BIRMINGHAM CITY O PAREGGIO (in Wrexham-Birmingham City, Championship, ore 20:45)
  • TRABZONSPOR (in Trabzonspor-Kayserispor, Super Lig, ore 19:00)
  • BOURNEMOUTH (in Bournemouth-Fulham, Premier League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Fortuna Düsseldorf-Nürnberg, Zweite Liga, ore 18:30
  • Jong Ajax-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Jong AZ-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Eintracht Braunschweig-Paderborn, Zweite Liga, ore 18:30
  • Verona-Sassuolo, Serie A, ore 20:45
  • Bournemouth-Fulham, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 8.16 GOLDBET ; 8.21 SNAI; 8.16 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Osasuna-Getafe, Liga, ore 21:00

