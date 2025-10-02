Pronostici Europa League 2 ottobre ore 21:00: suonano la nona sinfonia

Europa League, il Porto di Francesco Farioli cercherà di allungare la striscia vincente: solo vittorie finora per i portoghesi.

Il Porto, in questo momento, è probabilmente la squadra più costante d’Europa. Otto vittorie consecutive tra campionato ed Europa League per gli uomini di Francesco Farioli, giovane allenatore italiano che punta a togliersi diverse soddidfazioni dopo la sfortunata stagione alla guida dell’Ajax con il titolo perso al fotofinish.

I Dragoes, con lui al timone, sono ripartiti alla grande, avviando quello che potrebbe diventare un ciclo molto interessante e foriero di trofei.

Nel weekend il Porto ha messo le mani sull’ennesimo successo in patria, schiantando 4-0 l’Arouca nonostante l’inferiorità numerica per un intero tempo di gioco: vittoria arrivata a pochi giorni dall’esordio in Europa League con gli austriaci del Salisburgo, piegati grazie a un gol in pieno recupero di William Gomes (0-1).

Una squadra che segna con regolarità ma che al tempo stesso non subisce quasi nulla: basti pensare che l’unica rete incassata finora è quella nella scontro diretto con lo Sporting. La striscia vincente dovrebbe allungarsi anche nella sfida con la Stella Rossa, solitamente meno temibile fuori casa. I serbi in patria dominano e questa non una novità – anche loro sono a punteggio pieno – ma in Europa non è la stessa cosa. La squadra di Vladan Milojevic ha oggettivamente poche chance di portare via punti dalla trasferta lusitana contro un Porto così in forma: non sarebbe una sorpresa, però, se riuscisse a realizzare almeno una rete.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Stoccarda è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa: in Europa League ha debutatto con un successo sul campo del Celta Vigo e nel fine settimana si è ripetuto a Colonia in Bundesliga. Secondo noi gli Svevi eviteranno quantomeno la sconfitta a Basilea, sconfitto 2-1 nella prima giornata da un’altra squadra tedesca, il Friburgo.

Tra le sfide più intriganti c’è quella Feyenoord e Aston Villa: i Villans hanno esordito con una vittoria sofferta in casa contro il Bologna ma in trasferta non hanno mai vinto. Unai Emery e i suoi uomini dovranno dunque fare molta attenzione a Rotterdam contro un avversario che dà il meglio tra le mura amiche. Il Celta Vigo va a caccia della prima vittoria stagionale: quasi solo pareggi finora per i galiziani, addirittura sconfitti dal neopromosso Elche in campionato. Al “Balaidos” ora arriva il PAOK: i greci si giocheranno le proprie chance in una gara da almeno una rete per parte (il Celta non ha mai tenuto la porta inviolata). I gol non dovrebbero mancare neppure in Genk-Ferencvaros e Sturm Graz-Rangers: gli scozzesi sono ancora inchiodati a quota 0 punti dopo la sconfitta interna all’esordio con il Genk.

Europa League: possibili vincenti

Stoccarda o pareggio (in Basilea-Stoccarda)

Porto (in Porto-Stella Rossa)

Feyenoord o pareggio (in Feyenoord-Aston Villa)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Genk-Ferencvaros

Porto-Stella Rossa

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Celta Vigo-PAOK

Sturm Graz-Rangers

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai. Il segno “Gol” in Sturm Graz-Rangers è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI