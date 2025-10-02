Pronostici Europa League 2 ottobre ore 21:00: suonano la nona sinfonia

Europa League, il Porto di Francesco Farioli cercherà di allungare la striscia vincente: solo vittorie finora per i portoghesi.
Il Porto, in questo momento, è probabilmente la squadra più costante d’Europa. Otto vittorie consecutive tra campionato ed Europa League per gli uomini di Francesco Farioli, giovane allenatore italiano che punta a togliersi diverse soddidfazioni dopo la sfortunata stagione alla guida dell’Ajax con il titolo perso al fotofinish.
I Dragoes, con lui al timone, sono ripartiti alla grande, avviando quello che potrebbe diventare un ciclo molto interessante e foriero di trofei.
Nel weekend il Porto ha messo le mani sull’ennesimo successo in patria, schiantando 4-0 l’Arouca nonostante l’inferiorità numerica per un intero tempo di gioco: vittoria arrivata a pochi giorni dall’esordio in Europa League con gli austriaci del Salisburgo, piegati grazie a un gol in pieno recupero di William Gomes (0-1).
Una squadra che segna con regolarità ma che al tempo stesso non subisce quasi nulla: basti pensare che l’unica rete incassata finora è quella nella scontro diretto con lo Sporting. La striscia vincente dovrebbe allungarsi anche nella sfida con la Stella Rossa, solitamente meno temibile fuori casa. I serbi in patria dominano e questa non una novità – anche loro sono a punteggio pieno – ma in Europa non è la stessa cosa. La squadra di Vladan Milojevic ha oggettivamente poche chance di portare via punti dalla trasferta lusitana contro un Porto così in forma: non sarebbe una sorpresa, però, se riuscisse a realizzare almeno una rete.
Le previsioni sulle altre partite
Lo Stoccarda è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa: in Europa League ha debutatto con un successo sul campo del Celta Vigo e nel fine settimana si è ripetuto a Colonia in Bundesliga. Secondo noi gli Svevi eviteranno quantomeno la sconfitta a Basilea, sconfitto 2-1 nella prima giornata da un’altra squadra tedesca, il Friburgo.
Tra le sfide più intriganti c’è quella Feyenoord e Aston Villa: i Villans hanno esordito con una vittoria sofferta in casa contro il Bologna ma in trasferta non hanno mai vinto. Unai Emery e i suoi uomini dovranno dunque fare molta attenzione a Rotterdam contro un avversario che dà il meglio tra le mura amiche. Il Celta Vigo va a caccia della prima vittoria stagionale: quasi solo pareggi finora per i galiziani, addirittura sconfitti dal neopromosso Elche in campionato. Al “Balaidos” ora arriva il PAOK: i greci si giocheranno le proprie chance in una gara da almeno una rete per parte (il Celta non ha mai tenuto la porta inviolata). I gol non dovrebbero mancare neppure in Genk-Ferencvaros e Sturm Graz-Rangers: gli scozzesi sono ancora inchiodati a quota 0 punti dopo la sconfitta interna all’esordio con il Genk.
Europa League: possibili vincenti
Stoccarda o pareggio (in Basilea-Stoccarda)
Porto (in Porto-Stella Rossa)
Feyenoord o pareggio (in Feyenoord-Aston Villa)
Le partite da almeno tre gol complessivi
Genk-Ferencvaros
Porto-Stella Rossa
Europa League: le partite da almeno un gol per squadra
Celta Vigo-PAOK
Sturm Graz-Rangers
Comparazione quote
La vittoria del Porto è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai. Il segno “Gol” in Sturm Graz-Rangers è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
