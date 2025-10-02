I pronostici di giovedì 2 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 2 ottobre, c’è la seconda giornata della League Phase di Europa League e la prima della Conference League

A partire dalla seconda giornata della League Phase, l’Europa League torna ad essere protagonista soltanto di giovedì. Va a caccia della prima vittoria il Betis di Manuel Pellegrini: finalisti nell’ultima edizione della Conference League, gli andalusi hanno esordito con un pareggio, 2-2 con il Nottingham Forest.

Dopo la netta vittoria sull’Osasuna in Liga i biancoverdi si recano in Bulgaria per sfidare il Ludogorets, con cui condividono gli stessi colori sociali. Il club di Razgrad nella prima giornata è andato a vincere in casa del Malmo (1-2), facendo registrare il sesto risultato utile di fila. Betis favorito ma potrebbe non essere una passeggiata per Antony e compagni, che rischiano di dover fare i conti con le fatiche del doppio impegno.

Il Celtic invece è pronto a far valere, come al solito, il fattore campo: gli uomini di Brendan Rodgers non stanno brillando – in patria dopo 6 turni sono secondi dietro agli Hearts – e nel fine settimana non sono riusciti a sfondare il muro dell’Hibernian. Nelle notti europee, però, danno sempre il massimo, sfruttando la “magia” del Celtic Park: per il Braga, vittorioso all’esordio con il Feyenoord, sarà complicato uscire indenne dall’impianto di Glasgow.

I pronostici sulle altre partite

Lo scintillante avvio di stagione del Crystal Palace ha fatto crollare le quote relative alla possibile vittoria della Conference League da parte del club londinese. Le Eagles, infatti, hanno ormai “raggiunto” la Fiorentina: un eventuale trionfo della squadra allenata da Oliver Glasner attualmente viene pagato sei volte la posta (6.00), identica quota della Viola.

I bookmaker non hanno tutti i torti: il Palace dopo sei giornate di Premier League è terzo in classifica, a -3 dal Liverpool capolista, che guarda caso ha appena battuto (2-1). L’esordio nella League Phase della terza manifestazione continentale per ordine di importante avverrà a Lublino, in Polonia, contro la Dinamo Kiev, costretta a giocare in campo neutro a causa della guerra. Il club della capitale ucraina, in patria secondo in classifica a -2 dallo Shakhtar Donetsk, è retrocesso in Conference League dopo aver perso il playoff di Europa League con il Maccabi Tel Aviv. In campionato la Dinamo sembra essere ormai abbonata ai pareggi (tre nelle ultime tre giornate) ma soprattutto sta subendo troppi gol, mai meno di due nelle sfide giocate da settembre in poi. Il Palace, insomma, pur non essendo abituato al doppio impegno, può approfittarne in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Celtic-Sporting Braga, Europa League, ore 18:45

Vincenti

BOLOGNA (in Bologna-Friburgo, Europa League, ore 18:45)

(in Bologna-Friburgo, ore 18:45) SHAKHTAR DONETSK (in Aberdeen-Shakhtar Donetsk, Conference League, ore 21:00)

(in Aberdeen-Shakhtar Donetsk, ore 21:00) PORTO (in Porto-Stella Rossa, Europa League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Losanna-Breidablik , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Nottingham Forest-Midtjylland , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Celje-AEK Atene, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lech Poznan-Rapid Vienna , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Feyenoord-Aston Villa , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Sturm Graz-Rangers, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.81 GOLDBET ; 11.91 SNAI; 12.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Omonia Nicosia-Mainz, Conference League, ore 18:45