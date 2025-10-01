Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

Napoli-Sporting CP è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Resettare e ripartire. La Champions League per voltare pagina ed archiviare la dolorosa sconfitta patita con il Milan a San Siro domenica scorsa, la seconda stagionale dopo quella con il Manchester City all’esordio nella coppa dalle grandi orecchie. Antonio Conte è consapevole del fatto che bisognerà ritrovare la brillantezza perduta per restare ai vertici: il suo Napoli si è un po’ smarrito in seguito alla super prestazione di Firenze e nelle tre gare successive ha sostanzialmente deluso, compresa la partita con il Pisa, che pur arrendendosi 3-2 agli azzurri ha fatto un figurone al “Maradona”.

Sotto accusa la fase difensiva, di solito uno dei fuori all’occhiello del tecnico salentino: dalla Fiorentina in poi la porta difesa da Milinkovic-Savic o Meret non è mai rimasta inviolata e nelle ultime tre partite non ha mai incassato meno di due gol. Numeri tutt’altro che contiani. E le assenze – a Milano il Napoli è sceso in campo con una difesa sperimentale, lanciando il giovane Marianucci titolare – non possono essere un alibi: Conte dovrà probabilmente rivedere l’assetto tattico, ripensando anche il ruolo di De Bruyne, che non sembra aver gradito la sostituzione nella sfida con il Milan.

Fattore “Maradona”

In Champions i partenopei puntano sul fattore campo. Nel fu San Paolo hanno vinto sette delle ultime otto gare e non perdono addirittura dallo scorso novembre.

Nella seconda giornata del maxigirone ospitano lo Sporting campione di Portogallo, che due settimane fa ha debuttato con una vittoria per 4-1 sui kazaki del Kairat Almaty, crollati dopo un primo tempo di assedio quasi totale. In Liga Portugal i biancoverdi – dalla scorsa estate orfani del letale bomber Gyokeres, trasferitosi all’Arsenal – sono secondi dietro all’inafferrabile Porto, con un bottino di 6 vittorie e una sconfitta. Gli uomini di Rui Borges stanno segnando con una certa regolarità: in 7 partite hanno realizzato ben 19 gol, che diventano 23 se consideriamo pure quelli rifilati al Kairat in Champions.

Conte, come a San Siro, dovrà inventarsi qualcosa in difesa: Di Lorenzo, espulso a Manchester, è squalificato e non ci sarà neppure Buongiorno, squalificato. In dubbio pure Olivera e Spinazzola. I due centrali dovrebbero essere Beukema e Juan Jesus, sulla sinistra agirà invece l’ex Girona Gutierrez, tra i migliori contro il Milan.

Come vedere Napoli-Sporting CP in diretta tv e in streaming

Napoli-Sporting CP è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Maradona” di Napoli. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

Numeri e statistiche sono dalla parte degli azzurri: i campioni d’Italia hanno perso soltanto due delle 14 sfide precedenti contro squadre portoghesi, vincendo le ultime quattro. Il Napoli, tra l’altro, la spuntò nell’unico precedente che risale alla Coppa Uefa 1989-90, nell’era Maradona. Secondo noi non sarà una partita semplice – lo Sporting anche senza Gyokeres resta una buona squadra, a cui non manca la qualità – ma gli uomini di Conte dovrebbero centrare il primo successo in questa Champions. Difficilmente, soprattutto alla luce delle assenze in difesa, la porta rimarrà inviolata.

Le probabili formazioni di Napoli-Sporting CP

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund.

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1