Pronostico Monaco-Manchester City: Guardiola si prende l’attesa rivincita

Monaco-Manchester City è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Era marzo del 2017. Il Monaco di Mbappé, dopo aver perso 5-3 a Manchester, riusciva nell’impresa di eliminare il Manchester City dalla Champions League vincendo 3-1 in casa. In trasferta, allora, i gol avevano il valore doppio. Da quel momento in poi, Guardiola, non ha più incrociato la formazione monegasca.

Una rivincita attesa quindi 8 anni per il tecnico spagnolo. Una rivincita assai fredda questa, molto di più di quanto uno si potesse aspettare. Ma è andata così, anche perché i monegaschi non è che abbiano passato dei momenti semplici nel corso di questi anni. Abbandonati tutti i sogni di gloria, con un Psg esploso in Patria, arrivano ogni tanto delle soddisfazioni qua e là che cambiano poco la storia delle cose.

A differenza, ovvio, di quello che ha fatto il City nel corso di questi lunghi anni. E non stiamo qui a ricordarlo perché oggettivamente non ce n’è bisogno. Ma parliamo, adesso, di due squadre dal valore totalmente differente e che è stato dimostrato anche in Champions League. Sì, il Monaco, ha preso inaspettatamente anche, quattro gol dal Club Brugge. E questo dà il senso della forza di questa squadra. Insomma, di dubbi non ce ne stanno.

Come vedere Monaco-Manchester City in diretta tv e in streaming

Monaco-Manchester City è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima non ci pare possa essere in discussione la vittoria del Manchester City. Che otto anni dopo si prenderà una rivincita tanto attesa nei confronti del Monaco. Match, inoltre, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Monaco-Manchester City

MONACO (4-4-2): Köhn; Caio Henrique, Salisu, Dier, Vanderson; Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche; Biereth, Fati.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Aké, Gvardiol, Ruben Dias, Lewis; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Savinho; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1