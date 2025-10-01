Pronostico Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: la crisi è senza fine

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei pari. La crisi dell’Athletic Bilbao pare essere senza fine e la trasferta in terra tedesca contro il Borussia Dortmund non aiuta. Anche perché in stagione i tedeschi non hanno mai perso ancora. E non lo faranno certamente mercoledì.

Non c’è dubbio, in questo momento, che la truppa giallonera stia meglio di quella spagnola. E ha anche maggiore personalità: lo ha fatto vedere nel match contro la Juventus in Champions League, in trasferta, quando solamente due disattenzioni difensive – che a questi livelli si pagano davvero care – non hanno permesso di portare a casa i tre punti. Da quegli errori la truppa di Dortmund è ripartita alla grandissima, vincendo in campionato due partite e non subendo nemmeno una rete. Né in casa né in trasferta. Come si dice? Dagli errori si impara? Ci pare proprio così.

Bene, c’è pur sempre l’eccezione che conferma la regola. Ed è quella che vede protagonista i baschi che non stanno riuscendo in nessun modo a non ripetere le cadute che in questo momento mettono a forte rischio il tecnico Valverde. Un esonero, in caso di ulteriore sconfitta, non ci pare possa essere rimandato. Anche se l’allenatore gode di grossa fiducia. Ma quando si deve dare uno scossone a pagare è sempre la guida tecnica. Negli errori baschi i tedeschi andranno a nozze.

Come vedere Borussia Dortmund-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.



Il pronostico



Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; I. Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1