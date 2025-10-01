Pronostico Barcellona-PSG: spettacolo assicurato quando giocano in casa

Barcellona-PSG è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
È solo la seconda giornata della League Phase, ma la supersfida tra Barcellona e PSG ha già l’aria di una finale anticipata. Ovviamente è lo stadio “Companys” di Montjuic – una delle ultime partite che i blaugrana giocheranno lontano dalla propria “casa”, il Camp Nou, che verrà inaugurato a metà ottobre dopo due anni di cantieri per la ristrutturazione – il campo principale di questo turno. Un match che, a giudicare dalle storie dai nomi dei protagonisti, non dovrebbe lesinare spettacolo.
La squadra di Hansi Flick, malgrado le numerose assenze (comprese quelle delle stelle Yamal e Raphinha), non sta sbagliando un colpo. Il Barcellona è imbattuto tra campionato e coppa, ha vinto all’esordio in Champions League espugnando un campo difficile come quello del Newcastle (1-2) e nella Liga, dopo il pareggio con il Rayo Vallecano – unico passo falso – ha inanellato quattro vittorie di fila. Domenica scorsa i gol di Lewandowski e Koundé hanno sistemato la Real Sociedad (2-1), regalando a Flick la testa della classifica: sorpassato il Real Madrid, travolto nel derby dai cugini dell’Atletico.
Flick con Yamal dal 1′
Contro i baschi il tecnico tedesco ha ritrovato pure Yamal, entrato nel secondo tempo e subito determinante con un assist a Lewandowski. Il PSG, invece, ha reagito come meglio non poteva dopo la sconfitta nel Classique con il Marsiglia, nella stessa notte in cui Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro: 2-0 all’Auxerre e vetta riconquistata, anche se in coabitazione con il Lione. Anche i campioni d’Europa avevano iniziato con il piede giusto in Champions: due settimane fa, a Parigi, non c’è stata partita con l’Atalanta di Ivan Juric, annichilita 4-0.
Luis Enrique a Barcellona dovrà schierare una formazione sperimentale. Oltre a Dembélé, non sono arruolabili neppure Doué e Marquinhos. L’allenatore catalano spera quantomeno di recuperare Kvaratskhelia, Vitinha e Joao Neves ma difficilmente riusciranno a garantire i novanta minuti. Dall’altro lato, Yamal sarà titolare: i dubbi di Flick sono a sinistra, con il ballottaggio tra Ferran Torres e Rashford. Quest’ultimo è stato l’assoluto protagonista della gara con il Newcastle (doppietta).
Come vedere Barcellona-PSG in diretta tv e in streaming
La sfida Barcellona-PSG è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Companys” di Barcellona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Il Barcellona in Champions League ultimamente è sinonimo di gol. I blaugrana hanno segnato almeno tre reti in sei delle ultime 7 gare interne della coppa dalle grandi orecchie, mentre ci sono stati 75 gol nelle ultime 17 partite casalinghe della competizione. Una straordinaria media di 4,41 a partita. Lo spettacolo non dovrebbe latitare neppure stavolta: il segno “over” si può tranquillamente abbinare alla vittoria della squadra di Flick, che a nostro parere approfitterà delle tante assenze in casa PSG.
Le probabili formazioni di Barcellona-PSG
BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Kang-in Lee; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola.