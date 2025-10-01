Pronostico Barcellona-PSG: spettacolo assicurato quando giocano in casa

Barcellona-PSG è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È solo la seconda giornata della League Phase, ma la supersfida tra Barcellona e PSG ha già l’aria di una finale anticipata. Ovviamente è lo stadio “Companys” di Montjuic – una delle ultime partite che i blaugrana giocheranno lontano dalla propria “casa”, il Camp Nou, che verrà inaugurato a metà ottobre dopo due anni di cantieri per la ristrutturazione – il campo principale di questo turno. Un match che, a giudicare dalle storie dai nomi dei protagonisti, non dovrebbe lesinare spettacolo.

La squadra di Hansi Flick, malgrado le numerose assenze (comprese quelle delle stelle Yamal e Raphinha), non sta sbagliando un colpo. Il Barcellona è imbattuto tra campionato e coppa, ha vinto all’esordio in Champions League espugnando un campo difficile come quello del Newcastle (1-2) e nella Liga, dopo il pareggio con il Rayo Vallecano – unico passo falso – ha inanellato quattro vittorie di fila. Domenica scorsa i gol di Lewandowski e Koundé hanno sistemato la Real Sociedad (2-1), regalando a Flick la testa della classifica: sorpassato il Real Madrid, travolto nel derby dai cugini dell’Atletico.

Flick con Yamal dal 1′

Contro i baschi il tecnico tedesco ha ritrovato pure Yamal, entrato nel secondo tempo e subito determinante con un assist a Lewandowski. Il PSG, invece, ha reagito come meglio non poteva dopo la sconfitta nel Classique con il Marsiglia, nella stessa notte in cui Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro: 2-0 all’Auxerre e vetta riconquistata, anche se in coabitazione con il Lione. Anche i campioni d’Europa avevano iniziato con il piede giusto in Champions: due settimane fa, a Parigi, non c’è stata partita con l’Atalanta di Ivan Juric, annichilita 4-0.