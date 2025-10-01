Pronostici Qarabag-Copenaghen e USG-Newcastle: ci sono due favorite

Qarabag-Copenaghen e Union S.G-Newcastle sono partite della seconda giornata della League Phase di Champions League: formazioni e pronostico

La vittoria in terra portoghese del Qarabag ha fatto saltare la panchina di Lage e ha fatto tornare Mourinho in pista. Una enorme prova di forza della formazione azera, capace di rimontare due gol e prendersi i primi tre punti di questo cammino. E adesso il calendario viene sicuramente in aiuto dei padroni di casa, che contro il Copenaghen sognano la seconda di fila.

Il fattore campo, negli unici due incroci che ci sono stati nella storia di queste due formazioni, è sempre stato decisivo. E potrebbe essere così anche questa volta per un motivo semplice: il cammino fuori casa del Copenaghen, quando si allontana dal proprio Paese, diciamo che non è di quelli da ricordare. Quindi, pure in questo caso, il fattore campo farà la differenza.

La sconfitta contro il Barcellona al debutto costringe quasi il Newcastle a vincere contro il Royale Union S.G. Certo, mica facile contro una squadra che è andata a prendersi i tre punti sul campo del Psv al debutto. E, in questo caso, non ci sono precedenti che ci possono dire com’è andata a finire. C’è, però, la voglia della squadra più forte tra quelle che scenderanno in campo di cominciare a vincere anche in Europa dopo aver ripreso – tranne che nell’ultima gara contro l’Arsenal – a fare punti anche in campionato. E siccome la formazione di Howe, inizia a giocare insieme da un poco e ha inserito in rosa Woltemade (e pare pure nei meccanismi), crediamo che il colpo esterno possa arrivare serenamente.

Il pronostico di Qarabag-Copenaghen

Da sfavorito sulla carta, ma con il fattore campo che darà la spinta necessaria. Seconda vittoria per il Qarabag in questa Champions League, dentro una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran.

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Robert; Elyounoussi, Claesson

POSSIBILE RISULTATO: 2-1