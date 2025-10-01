Pronostici Arsenal-Olympiacos e Bayer Leverkusen-Psv

Arsenal-Olympiacos e Bayer Leverkusen-Psv sono partite della seconda giornata della League Phase di Champions League: formazioni e pronostico

Cinque risultati utili di fila, tra i quali anche la vittoria in Champions League in casa dell’Athletic Bilbao. Momento magico per l’Arsenal di Arteta che, così come ha fatto lo scorso anno in Champions League, vorrebbe chiudere velocemente il discorso qualificazione.

E dopo l’affermazione in terra spagnola, vincere in casa contro l’Olympiacos ci pare una vera e propria passeggiata per la formazione inglese. Anche per quello che i greci (non) hanno dimostrato contro il Pafos, che è riuscito a strappare un punto. Insomma, su questa partita di dubbi non ce ne possono essere.

Così come oggettivamente non ce ne possono essere nemmeno per quanto riguarda l’altro match: quello tra il Leverkusen, in netta crescita dopo il cambio di allenatore, e il Psv, che invece ci ha rimesso le penne in casa nella prima gara di questa fase contro l’Union S.G. Insomma, il Bayer – che è una squadra molto forte e che anche caratterialmente ha dimostrato a Copenaghen di essere pronta a questo tipo di sfide – si prenderà i tre punti senza particolari problemi.

Come vedere Arsenal-Olympiacos e Bayer Leverkusen-Psv in diretta tv e in streaming

Arsenal-Olympiacos e Bayer Leverkusen-Psv sono in programma mercoledì alle 21:00. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico di Arsenal-Olympiacos

Arsenal a valanga in questa partita. Il match oltre a regalare almeno tre gol complessivi si dovrebbe sbloccare anche nel primo tempo.

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ødegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyökeres, Martinelli.

OLYMPIACOS (4-4-2): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0