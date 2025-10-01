I pronostici di mercoledì 1 ottobre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 1 ottobre, si chiude la seconda giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Juventus
È solo la seconda giornata della League Phase, ma la supersfida tra Barcellona e PSG ha già l’aria di una finale anticipata. Ovviamente è lo stadio “Companys” di Montjuic – una delle ultime partite che i blaugrana giocheranno lontano dalla propria “casa”, il Camp Nou, che verrà inaugurato a metà ottobre dopo due anni di cantieri per la ristrutturazione – il campo principale di questo turno. Un match che, a giudicare dalle storie dai nomi dei protagonisti, non dovrebbe lesinare spettacolo.
Il Barcellona in Champions League – e non solo a dirla tutta – ultimamente è sinonimo di gol. I blaugrana hanno segnato almeno tre reti in sei delle ultime 7 gare interne della coppa dalle grandi orecchie, mentre ci sono stati 75 gol nelle ultime 17 partite casalinghe della competizione. Una straordinaria media di 4,41 a partita. Lo spettacolo non dovrebbe latitare neppure stavolta: il segno “over” si può tranquillamente abbinare alla vittoria della squadra di Flick, che a nostro parere approfitterà delle tante assenze in casa PSG.
I pronostici sulle altre partite
Le altre squadre favorite per la vittoria sono l’Arsenal contro l’Olympiacos e il Borussia Dortmund contro l’Athletic Bilbao che sta pagando a caro prezzo l’assenza dell’infortunato Nico Williams.
Promette almeno tre gol complessivi Bayer Leverkusen-PSV, mentre Monaco-Manchester City e Villarreal-Juventus sono partite da almeno un gol per squadra.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Bayer Leverkusen-PSV, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- ARSENAL (in Arsenal-Olympiacos, Champions League, ore 21:00)
- BARCELLONA (in Barcellona-PSG, Champions League, ore 21:00)
- BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Athletic Bilbao, Champions League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Arsenal-Olympiacos, Champions League, ore 21:00
- Bayer Leverkusen-PSV, Champions League, ore 21:00
- Barcellona-PSG, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Monaco-Manchester City, Champions League, ore 21:00
- Villarreal-Juventus, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 7.76 GOLDBET ; 6.91 SNAI; 7.76 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Union SG-Newcastle, Champions League, ore 18:45