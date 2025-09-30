Pronostico Kairat Almaty-Real Madrid: la batosta nel derby non lascia strascichi

Kairat Almaty-Real Madrid è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Real Madrid è una delle quattro – non fortunatissime – squadre che dovranno affrontare in trasferta il Kairat Almaty, club kazako alla sua prima partecipazione alla Champions League vera e propria. I problemi sono esclusivamente logistici, dal momento che per raggiungere la lontana città del Kazakistan (curiosamente più vicina a Pechino, in Cina, che ad una qualsiasi metropoli dell’Europa Occidentale) bisogna sorbirsi oltre 8 ore di volo. Come un qualsiasi viaggio transcontinentale.

Di sicuro Xabi Alonso e i suoi uomini avranno il tempo di riflettere e analizzare ciò che è avvenuto nel derby di Madrid sabato scorso, che ha visto i Blancos crollare sorprendentemente contro i rivali cittadini dell’Atletico.

Blancos “feriti” dopo la stracittadina

Una debacle, un 5-2 che resterà impresso nella memoria di entrambe le tifoserie: il Real Madrid, dopo aver ribaltato la squadra del “Cholo” Simeone con il solito Mbappé a metà primo tempo, si è sciolto come neve al sole nella ripresa, arrivando ad incassare ben quattro gol.

Per le Merengues è stata la prima sconfitta stagionale, che ha messo fine ad una striscia di 7 vittorie tra Liga e Champions League. Sconfitta che è costata caro, visto che il Barcellona ne ha subito approfittato per riprendersi la vetta della classifica: ora i blaugrana sono a +1 sul Real.

Alonso cercherà immediatamente di voltare pagina contro una squadra che ha già raggiunto il suo obiettivo riuscendo a strappare uno storico pass per la League Phase della manifestazione continentale più importante. Il Kairat nella sua prima uscita in Champions ha perso 4-1 in Portogallo contro lo Sporting: il “muro” giallonero ha retto per quasi un tempo, con la rete di Edmilson all’86’ che ha poi reso meno pesante il passivo. Nel campionato kazako, invece, gli uomini di Rafael Urazbakhtin sono attualmente protagonisti di un acceso duello per il primo posto con l’Astana: con una partita in meno, il Kairat è a -1 dalla diretta concorrente per il titolo. In Kazakistan Alonso dovrà inventarsi qualcosa in difesa: si è fatto male Carvajal – ne avrà per almeno un mese – e saranno assenti pure Militao, Mendy e Alexander-Arnold. Opportunità, dunque, per Fran Garcia, Raul Asencio e Carreras.

Come vedere Kairat Almaty-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida tra Kairat Almaty e Real Madrid è in programma martedì alle 18:45 al Central Stadium di Almaty, in Kazakistan. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Real Madrid vorrà reagire dopo l’umiliante 5-2 nel derby madrileno e probabilmente non lascerà scampo al Kairat. I Blancos dovrebbero vincere con almeno tre gol di scarto, tenendo pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Real Madrid

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Raul Asencio, Huijsen, Carreras, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Guler, Vinicius Jr.; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3