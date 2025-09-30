Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

Inter-Slavia Praga è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il momento difficile sembra essere ormai alle spalle. L’Inter, dopo le due sberle con Udinese e Juve, è ripartita alla grande: in Champions League i nerazzurri hanno esordito con un successo battendo 2-0 l’Ajax ad Amsterdam ed in campionato sono arrivate due vittorie di fila con Sassuolo (2-1) e Cagliari (0-2). La squadra di Cristian Chivu, aspetto ancora più importante, dà l’impressione di aver ritrovato automatismi e certezze. In Sardegna, sabato scorso, si è rivista l’Inter straripante che abbiamo imparato ad ammirare spesso durante la gestione Inzaghi: in gol Lautaro Martinez ed il giovane Pio Esposito, alla sua prima marcatura in massima serie.

Con la classifica è tornata ad essere accettabile – Chivu e i suoi si sono avvicinati sensibilmente alla vetta, a -3 dalle prime della classe (Milan, Roma e Napoli) – Calhanoglu e compagni tenteranno di allungare la striscia vincente in Champions League: a San Siro arriva lo Slavia Praga, una delle sfide sulla carta più abbordabili per un’Inter che non è stata fortunatissima al momento del sorteggio.

Secondi in classifica nel campionato ceco a -1 dagli odiati cugini dello Sparta, gli uomini di Jindrich Trpisovsky due settimane fa hanno debuttato con un pareggio: soltanto 2-2 con i norvegesi del Bodo/Glimt, capaci di rimontare due gol negli ultimi 10 minuti mentre i tifosi biancorossi già pregustavano la vittoria. Da allora lo Slavia ha disputato tre partite: pari con lo Slovan Liberec e due successi di fila tra coppa nazionale e campionato con Sokol e Dukla Praga. Parliamo in ogni caso di una squadra che non ha ancora perso da quando è iniziata la nuova stagione. Trpisovsky a Milano dovrebbe schierare la formazione tipo, sebbene non manchi qualche defezione, come quelle di Holes e Boril. Dall’altro lato, invece, Chivu è intenzionato a dare fiducia ad Esposito, che dovrebbe partire dal 1′ a scapito di Thuram. A centrocampo si rivede Sucic, favorito su Frattesi.

Come vedere Inter-Slavia Praga in diretta tv e in streaming

Inter-Slavia Praga è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inter è cresciuta soprattutto in fase di non possesso, riacquistando una certa solidità. Lo Slavia Praga, ancora imbattuto, non può essere sottovalutato ma difficilmente i cechi, che finora non hanno affrontato squadre del calibro di quella nerazzurra, riusciranno ad uscire indenni da San Siro. Gli uomini di Chivu dovrebbero spuntarla in un match in cui terranno verosimilmente pure la porta inviolata: il segno “No Gol”, del resto, è sempre uscito nelle ultime dieci partite giocate dalla Beneamata nella fase a gironi della Champions League.

Le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Esposito.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Staněk; Chaloupek, Zima, Vlček; Douděra, Zafeiris, Cham, Dorley; Kušej, Provod; Chorý.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0