Pronostico Galatasaray-Liverpool: ecco il festival del gol

Galatasaray-Liverpool è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Vista la rosa costruita in estate, sicuramente molto importante almeno per quanto riguarda il campionato turco, ci si aspettava di più dal Galatasaray, che invece al debutto ha perso in malo modo a Francoforte.

Si poteva ipotizzare invece la vittoria sofferta del Liverpool contro l’Atletico Madrid. Una sfida, quella di Anfield, decisa in “zona Reds” praticamente: sì, la truppa di Slot ha vinto molte partite in questo avvio di stagione nei minuti finali, se non addirittura in quelli di recupero. In Turchia, però, le cose andranno in maniera diversa.

Nonostante per i padroni di casa, è evidente, ci sia un solo risultato a disposizione, è altrettanto evidente che il Liverpool abbia tutte le carte in regola, soprattutto per quegli uomini che compongono la prima linea, per prendersi la seconda vittoria di fila in questa competizione. Prendendosi anche una rivincita clamorosa dopo l’ultimo confronto, datato 2011, che ha vinto i turchi vincere tre a zero in amichevole. Ma anche in Champions, nel 2006, il Gala ha avuto la meglio in casa. Ah, partita che per quattro volte negli ultimi cinque incroci ha regalato almeno un gol per squadra. Anche in questo caso dovrebbe succedere la stessa cosa.

Come vedere Galatasaray-Liverpool in diretta tv e in streaming

Galatasaray-Liverpool è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 1.43 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria esterna per i Reds in una gara da almeno un gol per squadra. Troppo divario in campo, soprattutto lì davanti. E troppo più abituati gli ospiti a giocare questo tipo di match.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Liverpool

GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Singo, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yunus Akgün, Gündoğan, Yılmaz; Osimhen.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3