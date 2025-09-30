Pronostico Atletico Madrid-Eintracht Francoforte: le tedesche non hanno scampo

Atletico Madrid-Eintracht Francoforte è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie di fila nei derby madrileni che possono rappresentare una svolta nella stagione dell’Atletico. Prima il 3-2 al Rayo Vallecano e poi, sabato scorso, il memorabile 5-2, in rimonta, contro l’odiatissimo Real Madrid: i Colchoneros non realizzavano così tanti gol in una stracittadina con i Blancos addirittura dal 1950. Morale alle stelle, dunque, per Diego Simeone e i suoi uomini: è andato a segno praticamente mezzo attacco dell’Atletico Madrid, da Griezmann ad Alvarez (doppietta), per finire a Sorloth.

Migliorata sensibilmente anche la classifica dopo un avvio non particolarmente esaltante: adesso i biancorossi sono quinti, a -1 dall’Elche quarto. Barcellona e Real restano lontane ma era fondamentale rimettersi in carreggiata. Ora bisogna voltare pagina anche in Champions League, dove l’Atletico Madrid due settimane fa ha esordito con una sconfitta, arrendendosi 3-2 ali Liverpool. I Colchoneros erano riusciti a rimontare due gol ad Anfield Road grazie ad un Llorente in versione goleador ma al minuto 92, quando il pareggio sembrava ormai cosa fatta, sono stati trafitti dal capitano dei Reds van Dijk.

Nel secondo turno della League Phase l’Atletico Madrid ospita l’Eintracht Francoforte, reduce dal pirotecnico 6-4 in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach: una partita pazza, con gli uomini di Dino Toppmoller capaci di segnare 6 reti nel primo tempo e poi di subirne 4 nel secondo. La difesa è da rivedere ma per le Adler era comunque importante vincere per mettersi alle spalle le due sconfitte di fila con Bayer Leverkusen e Union Berlino in Bundes. In coppa l’Eintracht aveva esordito alla grande, prendendo a pallate il Galatasaray di Osimhen e Sané (5-1).

Come vedere Atletico Madrid-Eintracht Francoforte in diretta tv e in streaming

La sfida Atletico Madrid-Eintracht Francoforte è in programma martedì alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atletico Madrid non perde in casa contro formazioni tedesche da ben 15 anni: l’ultima sconfitta risale al 1996 con il Borussia Dortmund. Più in generale al Metropolitano i Colchoneros difficilmente concedono qualcosa agli avversari: nel proprio stadio hanno vinto sette delle ultime otto partite tra le varie competizioni. Atletico favorito, dunque, in una gara che dovrebbe riservare diverse emozioni: sia i biancorossi che l’Eintracht stanno trovando la via del gol con enorme facilità (29 reti complessive negli ultimi due match che li hanno visti protagonisti).

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Eintracht Francoforte

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Nico González; Sørloth, Julian Álvarez.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-3): Zetterer; Collins, Theate, Koch, Brown; Chaibi, Can Uzun, Larsson; Doan, Burkardt, Knauff.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1