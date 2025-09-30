Pronostico Atalanta-Club Brugge: vendetta servita fredda

Atalanta-Club Brugge è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vendetta va servita fredda. O almeno così ci hanno sempre insegnato. E un’Atalanta in netta crescita rispetto alle ultime uscite ha questa ottima possibilità di fare questo. L’eliminazione dello scorso anno ancora brucia dalle parti di Bergamo.

Arrivata in maniera inaspettata contro la formazione belga, che ha iniziato bene la propria stagione e che ha davanti un giocatore dalle chiare origini italiane, Tresoldi, che un poco di paura la fa. Certo, c’è da dire che rispetto alla squadra che abbiamo visto nelle prime uscite di questa stagione, la Dea è in crescita. Ha recuperato Lookman, che sarà in panchina, e viene anche dal pareggio di Torino per uno a uno che anche per la classifica della Serie A è stato fondamentale.

In poche parole, Juric, che aveva il compito complicato e che ha il compito complicato di sostituire Gasperini, sta facendo il suo, senza inventarsi nulla e senza rischiare nulla. Piano piano, poi, si vedrà del tutto la sua mano. Per questi motivi è ovvio che i nerazzurri partono con tutti i favori del pronostico. Contro un Brugge che potrebbe in alcuni strappi mettere in difficoltà i bergamaschi, ma che in generale, o almeno alla fine, dovrà lasciare i tre punti in Italia.

Come vedere Atalanta-Club Brugge in diretta tv e in streaming

Atalanta-Club Brugge è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La quota della vittoria dell’Atalanta è così alta che deve essere per forza presa in considerazione. Non senza difficoltà crediamo che la Dea possa riuscire a mettersi alle spalle la sconfitta contro il Psg. Il momento è tutto sommato positivo. E le sensazioni buone ci sono.

Le probabili formazioni di Atalanta-Club Brugge

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Stankovic, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1