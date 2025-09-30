Pronostici Serie B 30 settembre: Pohjanpalo contro la sua ex squadra

Serie B, turno infrasettimanale in cadetteria. Riflettori puntati sulla sfida tra Palermo e Venezia: tanti i doppi ex da una parte e dall’altra.

La Serie B torna subito in campo con il turno infrasettimanale. Sei partite inaugurano la due giorni e tra queste spicca la sfida del “Barbera” tra il Palermo di Pippo Inzaghi, una delle rose più attrezzate nonché principale favorita per la promozione in A, e il Venezia di Giovanni Stroppa, che punta a riconquistare subito la massima serie perduta nella passata stagione. Non un match banale, considerando il numero elevato degli ex (Inzaghi ha allenato il Venezia in passato e l’attuale cannoniere dei siciliani Pohjanpalo ha vissuto annate memorabili in laguna).

I rosanero, dopo due vittorie di fila, sabato scorso non sono andati al di là di un pareggio a Cesena (1-1), con Bani che ha replicato a Blesa. Una battuta d’arresto che ha rallentato la loro corsa, staccato dal Modena capolista in classifica. I lagunari, invece, hanno ritrovato i tre punti dopo tre giornate: 2-0 allo Spezia senza però convincere più di tanto, tenendo conto pure del fatto che i liguri sono rimasti in dieci dopo soli otto minuti. Nel capoluogo siciliano sembrano esserci i presupposti per assistere ad una gara divertente, vista la qualità dei giocatori in campo, ma il Palermo, grazie al supposto dei circa trentamila del “Barbera”, ha qualche chance in più di prendersi i tre punti.

Si può dare fiducia anche alla Juve Stabia: le Vespe sono ancora imbattute in campionato ed il tecnico Ignazio Abate non sta facendo rimpiangere il predecessore Pagliuca. I campani venerdì scorso hanno sfiorato il colpaccio a Catanzaro ma sullo 0-2 l’espulsione di Cacciamani ha rovinato tutto, con i calabresi che in superiorità numerica sono riusciti a rimontare. Juve Stabia ad ogni modo favorita contro il Mantova, tra le squadre più in difficoltà della cadetteria e reduce da tre sconfitte consecutive.

Le previsioni sulle altre partite

Sprizza salute da tutti i pori l’Avellino neopromosso. La squadra di Raffaele Biancolino viene da tre vittorie di fila in cui ha realizzato 8 gol complessivi. Non è da escludere che gli irpini facciano risultato anche a Padova, altra neopromossa che non se la passa affatto male: i biancoscudati hanno inanellato due successi, dopo quello dell’Entella si sono presi anche lo scalpo del più quotato Monza.

Andranno alla disperata ricerca di punti invece Reggiana e Spezia: i liguri, penultimi in classifica, sono in crisi nera, ma non stanno facendo faville neppure gli emiliani. Entrambe secondo noi cercheranno di vincere, perché un pari servirebbe a poco: prevediamo un match da almeno due gol complessivi. Le emozioni non mancheranno neppure in Frosinone-Cesena: i ciociari, imbattuti, vengono dal roboante 5-1 di Mantova ed hanno le carte in regola anche per mettere in difficoltà i romagnoli, con cui condividono la seconda piazza. Non si profila spettacolare, infine, la sfida tra Virtus Entella e Bari: i pugliesi sono ancora a secco di vittorie.

Serie B: possibili vincenti

Juve Stabia (in Juve Stabia-Mantova)

Palermo (in Palermo-Venezia)

Le partite da almeno due gol complessivi

Padova-Avellino

Reggiana-Spezia

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Frosinone-Cesena

La partita da meno di tre gol complessivi

Virtus Entella-Bari

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Padova-Avellino è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

