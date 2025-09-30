Pronostici Bodo/Glimt-Tottenham e Pafos-Bayern Monaco: la differenza la fa questo fattore

Bodo-Tottenham e Pafos-Bayern Monaco sono partite della seconda giornata della League Phase di Champions League: formazioni e pronostico

Ha dimostrato di avere carattere il Bodo, andando a riprendere due gol sul campo dello Slavia Praga nella prima giornata. Ma questa volta, il compito per i norvegesi è talmente complicato che non sappiamo realmente come i giocatori che saranno in giallo possano fermare il Tottenham. Anche perché, l’ultimo confronto, è fresco di pochi mesi, la semifinale di Europa League.

E sia all’andata che al ritorno l’allora squadra allenata da Postecoglou che poi ha trionfato nella manifestazione, si è presa la vittoria. Le cose non sono cambiate – per gli Spurs sì, ovviamente – che stanno attraversando un clamoroso momento di forma con una sola sconfitta in questa stagione contro il Bournemouth. Poi solo risultati positivi.

Così come il Bayern Monaco, che bagnerà il debutto interno del Pafos. Beh, che ci sarebbe da dire su questa partita se non che ci aspettiamo una goleada dei bavaresi. La truppa di Kompany è molto più forte di quella dello scorso anno, quando è stata eliminata dall’Inter nei quarti di finale, e la dimostrazione è arrivata nel match contro il Chelsea al debutto. Un tre a uno che ha fatto capire che, per la vittoria finale, ci sono anche Kane e compagni.

Il fattore che farà la differenza, quindi, sarà quello della qualità delle rose che scenderanno in campo, che pende in entrambi i casi verso gli ospiti.

Come vedere Bodo-Tottenham e Pafos-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

Bodo-Tottenham e Pafos-Bayern Monaco sono in programma martedì alle 21:00. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico di Bodo-Tottenham

Ci sta la vittoria esterna del Tottenham. E vista la quota altissima, da oltre due volte la posta, crediamo possa bastare, senza rischiare altro.

Le probabili formazioni

BODO (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Høgh, Hauge.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; João Palhinha, Bergvall, Bentancur; Kudus, Richarlison, Simons.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2