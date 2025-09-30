I pronostici di martedì 30 settembre: Champions League

I pronostici di martedì 30 settembre, inizia la seconda giornata della League Phase di Champions League, in campo Atalanta e Inter
La seconda giornata della League Phase di Champions League inizia questo martedì con due italiane in campo: l’Atalanta ha la possibilità di vendicare l’eliminazione dello scorso anno battendo il Club Brugge. Vittoria alla portata ancora di più per l’Inter che se la vedrà in casa con lo Slavia Praga.
Il Real Madrid dovrebbe tornare dalla lunga trasferta con il Kairat Almaty con i tre punti in tasca, in una partita da almeno tre gol complessivi. Tra le partite più attese c’è Chelsea-Benfica che vedrà il ritorno a Stamford Bridge di José Mourinho, che torna ad allenare in una fase finale della Champions League dopo tanti anni.
I pronostici sulle altre partite
Il Marsiglia di De Zerbi, capace di battere il PSG in campionato, ha le carte in regola per superare in casa l’Ajax. Vittoria interna probabile anche per l’Atletico Madrid – risollevato dalla strepitosa vittoria sul Real Madrid sabato nella Liga – contro l’Eintracht Francoforte.
Trasferta da non sottovalutare per il Liverpool, dopo la sconfitta col Crystal Palace: il Galatasaray in casa è avversaria comunque temibile, e potrebbe essere in grado di segnare almeno un gol.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Atalanta-Club Brugge, Champions League, ore 18:45
Vincenti
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Eintracht Francoforte, Champions League, ore 21:00)
- MARSIGLIA (in Marsiglia-Ajax, Champions League, ore 21:00)
- INTER (in Inter-Slavia Praga, Champions League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Kairat-Real Madrid, Champions League, ore 18:45
- Marsiglia-Ajax, Champions League, ore 21:00
- Pafos-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Bodo Glimt-Tottenham, Champions League, ore 21:00
- Chelsea-Benfica, Champions League, ore 21:00
- Galatasaray-Liverpool, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 10.00 GOLDBET ; 9.91 SNAI; 10.00 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Real Madrid-Marsiglia, Champions League, ore 21:00