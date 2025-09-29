Pronostico Valencia-Real Oviedo: fattore campo ancora decisivo

Valencia-Real Oviedo è una partita valida per la settima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Gli otto punti conquistati dal Valencia nelle prime sei giornate sono arrivati quasi tutti al Mestalla. Escludendo il pareggio ottenuto martedì scorso contro l’Espanyol nel turno infrasettimanale (2-2), i Pipistrelli in trasferta hanno balbettato, perdendo di misura in casa dell’Osasuna e venendo travolti a Barcellona (6-0). Nel proprio stadio, invece, l’andazzo è diverso: la squadra di Carlos Corberan è imbattuta (due vittorie e un pareggio) e nelle ultime due uscite davanti ai suoi tifosi ha liquidato Getafe e Athletic Bilbao, rispettivamente 2-0 e 3-0.

Nel posticipo della settimana giornata il Valencia cercherà di allungare questa striscia positiva nella sfida con il neopromosso Real Oviedo, che com’era prevedibile sta avendo qualche problema ad adattarsi alla nuova categoria, riconquistata dopo oltre vent’anni.

Gli asturiani in sette giornate sono riusciti ad avere la meglio solo sulla Real Sociedad. Nelle restanti partite non c’è stata trippa per gatti, come si suol dire in questi casi: nel turno infrasettimanale gli uomini di Veljko Paunovic hanno dovuto fare i conti con l’ennesima sconfitta, la terza di fila, stavolta contro il Barcellona (1-3). Il calendario non ha aiutato ma il Real Oviedo ha fallito anche nei match sulla carta alla portata, come quello con l’altra neopromossa Elche. Sul banco degli imputati c’è un attacco che con soli due gol segnati è il meno prolifico della Liga.

Come vedere Valencia-Real Oviedo in diretta tv e streaming

Il pronostico

Anche stavolta il Valencia dovrebbe riuscire a sfruttare il fattore campo contro un avversario, il Real Oviedo, che sta facendo fatica un po’ sotto tutti i punti di vista. Un altro clean sheet al Mestalla non è da escludere.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Oviedo

VALENCIA (4-2-3-1): Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Gayà; Javi Guerra, Santamaría; Rioja, Diego López, Danjuma; Hugo Duro.

REAL OVIEDO (4-3-3): Escandell; Ahijado, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Ilic, Dendoncker, Reina; Hassan, Vinas, Chaira.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0