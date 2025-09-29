Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti

Parma-Torino è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Parma è una delle sei squadre che dopo quattro turni di campionato sono ancora a secco di vittorie. I ducali hanno collezionato solo due punti, frutto dei pareggi con Atalanta e Cremonese. Le uniche sconfitte sono arrivate in trasferta: 2-0 a Torino contro la Juventus all’esordio e 2-0 nello scontro diretto con il Cagliari. Qualche piccola soddisfazione la squadra allenata dal giovanissimo Carlos Cuesta se l’è tolta in Coppa Italia: dopo il successo sul Pescara in pieno agosto, in settimana i gialloblù hanno staccato il pass per gli ottavi – se la vedranno con il Bologna – battendo ai rigori lo Spezia (nei novanta minuti era finita 2-2), altra formazione che milita nella serie cadetta.

In coppa Cuesta ha avuto in parte le risposte che si aspettava, soprattuto per quanto riguarda la fase offensiva dopo la prova incolore – da questo punto di vista – di Cremona (0-0). Il Parma, infatti, oltre a far registrare un solo clean sheet in campionato ha realizzato a malapena un gol, quello di Cutrone contro l’Atalanta. Nel primo dei due posticipi al “Tardini” arriva il Torino di Marco Baroni, che non ha saputo sfruttare l’entusiasmo scaturito dal primo successo contro la Roma all’Olimpico: i granata una settimana fa hanno fatto un preoccupante passo indietro, naufragando in casa contro l’Atalanta dell’ex Juric (0-3) ed incassando tre gol nel giro di pochi minuti. La difesa è tornata ad essere ballerina come nel tragico esordio di San Siro contro l’Inter, quando Vlasic e compagni vennero annichiliti dai nerazzurri (5-0). Giovedì scorso una rete di Casadei ha deciso la sfida di Coppa Italia con il Pisa (1-0), dominata in lungo e in largo: agli ottavi il Torino se la vedrà con la Roma di Gian Piero Gasperini.

Parma-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre molto affollata l’infermeria in casa Parma: nella sfida con il Torino non saranno a disposizione Hernani, Valenti, Ondrejka e Frigan. In attacco Cuesta dovrebbe confermare la coppia Cutrone-Pellegrino, mentre dietro Ndiaye è in vantaggio su Troilo. Sulle fasce Lovik e Valeri, in mezzo Bernabé, Keita e Sorensen. L’unica novità rispetto all’undici di Cremona è l’assenza di Almqvist sulla corsia destra.

Tre ballottaggi nel Torino: in attacco Simeone deve battere la concorrenza di Adams, in mezzo si contendono una maglia Casadei e Gineitis. A destra infine è duello tra Lazaro e Pedersen.

Come vedere Parma-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Torino, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Si affrontano le due squadre con la percentuale realizzativa più bassa di queste prime giornate di campionato, sebbene il Torino abbia fatto registrare il 61% di precisione nelle conclusioni in porta: una percentuale inferiore soltanto a quella della Cremonese (67%). I granata, imbattuti negli ultimi 5 confronti con i ducali in Serie A, riusciranno ad essere più precisi? Non sarà semplice, dal momento che il Parma si è difeso molto bene nella sfida con la Cremonese e confida sulla spinta del proprio pubblico per portare a casa punti. Non ci aspettiamo i fuochi d’artificio ma entrambe dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Parma-Torino

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1