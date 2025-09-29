Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend

Genoa-Lazio è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Che potesse non essere una stagione facile dopo un’estate di polemiche per via del mercato bloccato, lo si era intuito. Nessuno, però, poteva immaginere un avvio di stagione così deludente. Ed invece la Lazio di Maurizio Sarri si ritrova addirittura 13esima in classifica dopo quattro turni di campionato, con tre sconfitte sul groppone. Tolta l’unica gioia, la vittorie per 4-0 sul Verona alla seconda giornata, il cammino dei biancocelesti è stato finora costellato di amarezze. L’ultima in ordine di tempo, la sconfitta di misura nel derby capitolino con la Roma, che l’ha spuntata grazie ad un gol del redivivo Pellegrini (0-1).

Sarri ha voluto tuttavia “salvare” la prestazione, dicendo che i suoi avrebbero meritato di più per quanto visto in campo e ricordando come la rete dei giallorossi nasca per via di un grossolano errore difensivo, probabilmente l’unico commesso dalla Lazio. Fatto sta che i tre punti servono come l’aria, sia per smorzare la tensione che circonda da diverse settimane l’ambiente Lazio, sia per migliorare una classifica al momento inaccettabile.

I biancocelesti vanno a caccia del primo successo esterno stagionale in uno stadio, sempre molto difficile da violare, come Marassi. Il Genoa in classifica di punti ne ha solo due e le uniche vittorie la squadra di Patrick Vieira le ha conquistate in Coppa Italia: in settimana il 3-1 all’Empoli che consentirà ai rossoblù di sfidare l’Atalanta negli ottavi. In campionato, invece, il piatto piange: nello scorso fine settimana si è messa di traverso anche la sfortuna, con la sconfitta contro il Bologna maturata in pieno recupero (2-1) dopo che il pari sembrava ormai in cassaforte. Il coraggio non ha pagato.

Genoa-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Vieira, che non si accomoderà in panchina perché squalificato, medita qualche cambio sulla trequarti: rispetto alla sfida con il Bologna dovrebbero partire titolari Carboni e Stanciu, rispettivamente in vantaggio su Malinovskyi e Vitinha. L’infermeria, nel frattempo, si è quasi completamente svuotata: per la gara con la Lazio sarà a disposizione anche Cornet.

Piove sul bagnato in casa Lazio: a Genova saranno assenti sia Rovella che Dele-Bashiru, costringendo Sarri a reintegrare Basic, che probabilmente giocherà in coppia con Cataldi in mezzo (Guendouzi e Belahyane sono squalificati). L’altra soluzione è schierare Gila in mediana: in questo caso in difesa accanto a Romagnoli toccherebbe a Provstgaard.

Il pronostico

Il Genoa ha perso le ultime tre sfide contro la Lazio e l’ha fatto senza segnare neppure un gol. Vieira cercherà di invertire il trend: missione possibile, considerando le difficoltà che stanno avendo i biancocelesti, che a Marassi dovranno pure fare i conti con assenze pesanti. Il Grifone dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Il Genoa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1