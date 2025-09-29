Marta Kostyuk in rosso fuoco: lo slip dress fa faville sul red carpet di Pechino

Marta Kostyuk incendia il party del China Open: con indosso un abito rosso satinato e scollato, ha trasformato il red carpet in passerella.

Marta Kostyuk ha fatto scintille. Nel vero senso della parola. Durante il gala-aperitivo riservato ai partecipanti del China Open, la tennista ucraina ha regalato ai presenti – e al popolo dei social che si è poi goduto lo spettacolo da casa – un’immagine che difficilmente sarà dimenticata.

La campionessa, sempre bellissima ed elegante, ha sfoggiato un abito rosso fuoco in satin, più precisamente uno slip dress, con una scollatura che valorizzava il décolleté e un taglio sensuale che metteva in risalto la sua silhouette, modellata dal duro allenamento al quale si sottopone per essere una delle migliori tenniste al mondo.

Il red carpet di Pechino si è così trasformato, in men che non si dica, in una vera e propria passerella, non fosse altro per l’audacia del look che la Kostyuk ha inteso sfoggiare in quel contesto e per il suo fascino incontenibile.

Il rosso che conquista: incantevole Kostyuk

Per quanto riguarda il tennis, nel corso della stagione 2025, Marta ha alternato prestazioni solide, crescita tecnica e momenti in cui ha dovuto affrontare pressioni e aspettative.

Proprio per questo, l’abito che ha scelto per il gala-aperitivo “contiene” un messaggio molto importante: indossare un abito così significa voler apparire e rimarcare la propria identità al di là dello sport. Segno che la bella Kostyuk, per nulla nuova a questo genere di scatti da urlo, vuole sì essere ricordata non solo come atleta, ma anche come figura che sa valorizzare la propria bellezza.

Questa mossa si inserisce in una tendenza chiara: le tenniste moderne non vogliono più limitarsi al campo. Vogliono narrare, partecipare, contaminare. Con quel rosso acceso, Kostyuk ha dichiarato una presenza visiva e una personalità che vanno oltre il servizio e gli scambi da fondo. Il torneo a Pechino entra nel vivo, ma prima ancora che la racchetta parli, l’ha già fatto lo stile.