I pronostici di lunedì 29 settembre: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 29 settembre, ci sono le ultime due partite della quinta giornata di Serie A, poi Premier League, Liga e altri campionati

Il Parma è una delle sei squadre che dopo quattro turni di campionato sono ancora a secco di vittorie. I ducali hanno collezionato solo due punti, frutto dei pareggi con Atalanta e Cremonese.

Nel primo dei due posticipi al “Tardini” arriva il Torino di Marco Baroni, che non ha saputo sfruttare l’entusiasmo scaturito dal primo successo contro la Roma all’Olimpico: i granata una settimana fa hanno fatto un preoccupante passo indietro, naufragando in casa contro l’Atalanta dell’ex Juric (0-3) ed incassando tre gol nel giro di pochi minuti. Giovedì scorso una rete di Casadei ha deciso la sfida di Coppa Italia con il Pisa (1-0), dominata in lungo e in largo

Si affrontano le due squadre con la percentuale realizzativa più bassa di queste prime giornate di campionato. Un gol a testa è probabile, ma sarà difficile assistere a una goleada in una partita come questa.

I pronostici sulle altre partite

Che potesse non essere una stagione facile dopo un’estate di polemiche per via del mercato bloccato, lo si era intuito. Nessuno, però, poteva immaginere un avvio di stagione così deludente. Ed invece la Lazio di Maurizio Sarri si ritrova addirittura 13esima in classifica dopo quattro turni di campionato, con tre sconfitte sul groppone.

Il Genoa ha perso le ultime tre sfide contro la Lazio e l’ha fatto senza segnare neppure un gol. Vieira cercherà di invertire il trend: missione possibile, considerando le difficoltà che stanno avendo i biancocelesti, che a Marassi dovranno pure fare i conti con assenze pesanti.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Nasaf-Al Hilal, Moss-Lillestrøm e Besiktas-Kocaelispor. Tra le partite da almeno un gol per squadra riflettori puntati su Al Gharafa-Al Shorta e Al Duhail-Al Ahli della Champions League asiatica, e RKC Waalwijk-Jong Ajax dell’Eerste Divisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X DOPPIA CHANCE + MULTIGOL 1-4 in Valencia-Real Oviedo, Liga, ore 20:45

Vincenti

BESIKTAS (in Besiktas-Kocaelispor, Super Lig, ore 19:00)

(in Besiktas-Kocaelispor, ore 19:00) GENOA O PAREGGIO (in Genoa-Lazio, Serie A, ore 20:45)

(in Genoa-Lazio, ore 20:45) EVERTON O PAREGGIO (in Everton-West Ham, Premier League, ore 21:00)

(in Everton-West Ham, ore 21:00) PORTO (in Arouca-Porto, Primeira Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nasaf-Al Hilal , AFC Champions League, ore 15:45

, AFC Champions League, ore 15:45 Moss-Lillestrøm , Obos-Ligaen, ore 19:00

, Obos-Ligaen, ore 19:00 Besiktas-Kocaelispor, Super Lig, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Gharafa-Al Shorta , AFC Champions League, ore 18:00

, AFC Champions League, ore 18:00 RKC Waalwijk-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Al Duhail-Al Ahli, AFC Champions League, ore 18:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.07 GOLDBET ; 11.81 SNAI; 12.07 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Parma-Torino, Serie A, ore 18:30