Pronostico Union Berlino-Amburgo: allungo e sogno Europa

Union Berlino-Amburgo è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con sei punti nelle prime quattro gare – e con solo il Bayern Monaco che fa un campionato diverso da tutte le altre squadre – l’Union Berlino ha buone possibilità, vincendo domenica contro l’Amburgo, di sognare un posto in Europa.

Sì, è tutto ancora all’inizio, ma già le prime situazioni in Bundesliga si sono delineate con una classifica che mostra una cosa: tutte possono sognare qualcosa, non c’è nessuna squadra più forte delle altre. Ovviamente guardando verso l’alto, perché dietro le cose si sono pure già capite e l’Amburgo, con soli quattro punti, ha fatto capire una cosa: davanti non c’è nessuno in grado di segnare con regolarità. Ed è un problema. Sono solamente due i gol fatti fino al momento – a fronte degli otto subiti – e quindi nella difesa ballerina che c’è, l’Union Berlino potrebbe andare a nozze.

Sono solamente due nella storia i confronti tra queste due formazioni e sono tra il 2018 e il 2019. Una vittoria dell’Union Berlino in casa (2-0) e un pareggio. Che non possa finire come sei anni fa?

Come vedere Union Berlino-Amburgo in diretta tv e streaming

Union Berlino-Amburgo è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Se l’attacco non segna partite non ne vinci. E l’Amburgo segna poco. Quindi l’occasione per l’Union Berlino è davvero importante e verrà presa.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Amburgo

UNION BERLINO (3-4-3): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ilic, Ansah.

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Omari, Elfaldi, Vuskovic; Gocholeishvili, Remberg, Vieira, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0