Pronostico Pisa-Fiorentina: derby toscano ad alta tensione

Pisa-Fiorentina è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A distanza di 34 anni torna in Serie A il derby toscano per antonomasia tra Pisa e Fiorentina, due città – prima ancora che due squadre – caratterizzate da un’antichissima rivalità, che affonda le radici nel Medioevo. Una partita molto attesa in particolar modo dai tifosi nerazzurri: tra i primi pensieri, durante i festeggiamenti per la promozione, c’era la sfida con i viola, che in massima serie manca dal lontano 1991.

Chi sembra passarsela meglio dopo i primi quattro turni di campionato è proprio il Pisa: nonostante gli uomini di Alberto Gilardino – uno che da giocatore visse delle stagioni indimenticabili a Firenze – abbiano un solo punto in tasca ed occupino il penultimo posto in classifica, sono reduci da una prestazione incoraggiante in casa del Napoli campione d’Italia.

Lunedì scorso il Pisa ha messo paura agli azzurri pur non riuscendo ad evitare la sconfitta (3-2), la terza di fila dopo incassate di misura con Roma e Udinese. Caracciolo e compagni, insomma, sono più vivi che mai e la sensazione è che di questo passo arriveranno anche i punti. In settimana, nel frattempo, il Pisa è uscito dalla Coppa Italia, sconfitto 1-0 dal Torino: l’ampio turnover di Gilardino significa solo una cosa, e cioè che l’attenzione è rivolta esclusivamente alla gara con la Viola. Crisi nera, invece, in casa Fiorentina: i gigliati rappresentano la grande delusione di questo primo scorcio di campionato. Domenica scorsa il Como ha inflitto la seconda sconfitta di fila (1-2) alla squadra di Stefano Pioli, apparsa di nuovo senza idee, confusionaria e priva d’identità. Il cambio di modulo deciso dal tecnico non ha sortito gli effetti sperati. I due attaccanti, Kean e Piccoli, continuano ad essere poco serviti e non deve stupire il fatto che siano ancora a secco di gol. A Firenze tira già aria di contestazione: dopo la gara con il Como la squadra è uscita tra i fischi.

Pisa-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino in attacco dà fiducia all’ex di turno Nzola, sbloccatosi contro il Napoli, e a Moreo, ancora favorito su Tramoni. Sulla corsia destra tornerà Touré, assente nell’ultimo match per la nascita del suo primogenito, mentre dall’altro lato agirà Leris. Solo panchina per l’altro ex, Cuadrado. Indisponibili Denoon, Esteves e Stengs: quest’ultimo dovrà rimanere fuori per almeno quattro mesi in seguito all’operazione agli adduttori.

Tanti dubbi riguardo alle possibili scelte di Pioli. Il rientro di Gudmundsson fa ipotizzare un ritorno al 3-5-1-1, con l’islandese alle spalle di Kean. Fazzini di nuovo favorito su Fagioli a centrocampo, confermato invece Nicolussi Caviglia in regia. Contro il Como si è fatto male Lamptey, già operato per una lacerazione al crociato.

Come vedere Pisa-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa e Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Casa 1-2” è quotato invece a 1.63 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Pisa ha vinto soltanto uno dei 14 derby disputati contro la Viola in Serie A, quello del 1987. Altri tempi, altro calcio. Attesa la reazione della Fiorentina – un altro passo falso sarebbe deleterio se consideriamo che il calendario si complica terribilmente nelle prossime settimane – ma non bisogna dimenticare che per i nerazzurri è una delle partite più importanti della stagione e verrà affrontata come se fosse una finale. Gli uomini di Gilardino, peraltro, hanno concesso pochissimi tiri (hanno fatto meglio solo Torino e Cremonese) e troveranno il modo di mettere in difficoltà una Viola in affanno. Occhio al numero dei cartellini in una gara che potrebbe infiammarsi facilmente.

Le probabili formazioni di Pisa-Fiorentina

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Nzola.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.

Il Pisa riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1