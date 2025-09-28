Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Milan-Napoli è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Basta dare una rapida occhiata alla classifica per capire che il match clou della quinta giornata di Serie A va in scena a San Siro. Da una parte il Milan di Massimiliano Allegri, che dopo il sorprendente k.o. all’esordio con la Cremonese ha inanellato quattro vittorie di fila, e dall’altra il Napoli di Antonio Conte, unica squadra ancora a punteggio pieno. La sfida nella sfida è rappresentata poi dallo scontro tra due allenatori più vincenti e iconici del calcio italiano, che di caratteristiche in comune ne hanno più di quanto si pensi.

In tanti, ad esempio, continuano a considerare il Milan come “legittimo erede” del Napoli dello scorso anno. Le similitudini, in effetti, si sprecano: i rossoneri non hanno le coppe, hanno cambiato guida tecnica in estate affidandosi ad un allenatore esperto come Allegri e sul mercato non si sono certo indeboliti, anzi.

Non bisogna sottovalutare, ovviamente, il “vantaggio” di potersi dedicare soltanto al campionato, un vero fattore nella cavalcata scudetto degli azzurri nella passata stagione. Escludendo lo scivolone con la Cremonese, infatti, il Milan non ha più sbagliato un colpo, blindando principalmente la difesa, vero marchio di fabbrica del tecnico livornese: martedì è arrivato il quarto clean sheet consecutivo nel 3-0 rifilato in Coppa Italia al Lecce, in cui è andato a segno quasi l’intero attacco (Gimenez, Nkunku e Pulisic). Il Napoli, invece, è sceso in campo 24 ore prima dei rossoneri: troppa fatica per battere un Pisa ostinato e caparbio, capace di rimanere in partita fino all’ultimo (3-2). La squadra di Conte, lontana parente di quella ammirata a Firenze una settimana prima, ha evidentemente patito le fatiche di coppa – sconfitta per 2-0 a Manchester contro il City nell’esordio in Champions – a conferma del fatto che abituarsi al doppio impegno non sarà una passeggiata.

Milan-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Leao non è ancora al 100% ma è pronto a tornare in campo: il portoghese dovrebbe accomodarsi in panchina. Davanti Allegri confermerà la coppia Gimenez-Pulisic, con Nkunku che a gara in corso prenderà il posto di uno dei due. Vedremo dunque una formazione molto simile a quella di Udine, con Modric in regia affiancato da Rabiot e Fofana. Sulle fasce Saelemaekers ed Estupinan, entrambi in crescita.

Nel Napoli rientrano Lobotka e Anguissa: Conte potrà tornare a schierare il 4-1-4-1, con lo slovacco davanti alla difesa e McTominay – lo scozzese è reduce da due prove opache – largo a sinistra. Dietro non ci sarà Buongiorno, fuori per almeno un mese, out anche Rrahmani. Dietro, la coppia di centrali verrà composta da Beukema e Juan Jesus.

Il pronostico

Il Napoli non ha convinto nelle ultime due uscite tra coppa e campionato: la squadra non ha girato come nelle gare precedenti, palesando qualche problema di equilibrio tra le due fasi di gioco e apparendo più vulnerabile del previsto. Sarà complicato, insomma, tenere a bada un Milan che, oltre a brillare in fase di non possesso, sta facendo bene anche con la palla tra i piedi. Prevediamo un match molto equilibrato, in cui la squadra di Allegri dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta, interrompendo la striscia vincente di Conte. Non è da escludere che il primo tempo finisca in parità.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1