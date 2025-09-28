Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa

Lecce-Bologna è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Insieme al neopromosso Pisa, il Lecce è la squadra che ha collezionato meno punti di tutti nelle prime quattro giornate. L’unico risultato positivo fatto registrare dai salentini è il pareggio a reti bianche all’esordio con il Genoa a Marassi. Poi solo ed esclusivamente amarezze per la squadra di Eusebio Di Francesco, compreso il 3-0 rimediato martedì scorso a San Siro contro il Milan nei sedicesimi di Coppa Italia.

L’eliminazione dalla coppa nazionale, tuttavia, non è una tragedia, tutt’altro. Il problema è che i giallorossi non riescono ad ingranare in campionato: nell’ultimo weekend hanno perso pure lo scontro salvezza con il Cagliari, passato 2-1 al “Via del Mare” grazie ad una doppietta del redivivo Belotti.

Non sembra funzionare nulla, da una difesa che è quella più perforata del torneo (8 gol subiti, come il Torino) ad un attacco che ha prodotto solo due gol in quattro partite. Troppo poco per poter pensare di allontanarsi in tempi brevi dai bassifondi della classifica. Di Francesco per ora non rischia ma bisognerà cercare di invertire la rotta nell’impegno casalingo con il Bologna, approfittando del fatto che i felsinei siano reduci dall’impegno di Europa League con l’Aston Villa a Birmingham. In Inghilterra la squadra di Vincenzo Italiano ha peccato ancora una volta di scarsa concretezza, finendo per perdere 1-0 contro dei Villans in difficoltà. Terza sconfitta su tre in trasferta per un Bologna che fuori casa sta indubbiamente facendo più fatica: è emblematico lo zero nella casella dei gol segnati lontano dal “Dall’Ara”.

Lecce-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco potrebbe passare alla difesa a tre, dal momento che il 4-3-3 finora non ha assicurato equilibrio. Il trio difensivo sarà composto con ogni probabilità da Kouassi, Gaspar e Tiago Gabriel, mentre gli esterni dovrebbero essere Pierotti e Tete Morente, chiamati a svolgere compiti più difensivi. In attacco Stulic, ancora alla ricerca del primo gol, e Banda, quest’ultimo leggermente favorito su N’Dri.

Dall’altro lato, Italiano rimescolerà le carte nuovamente dopo la partita con l’Aston Villa. Orsolini, a cui è stato preferito Bernardeschi a sorpresa in Europa League, tornerà dal 1′. Chance anche per Fabbian, favorito su Odgaard, e Dominguez. Ballottaggio serrato in attacco tra Castro e Dallinga: l’olandese sembra in vantaggio.

Come vedere Lecce-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lecce e Bologna è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lecce ha vinto solamente tre delle 32 partite giocate contro il Bologna in Serie A e l’ultimo successo risale al 2011. Difficile immaginare che il trend venga invertito in questo match, alla luce dei problemi della squadra di Di Francesco, troppo vulnerabile dietro e poco concreta nella metà campo avversaria: da prendere in considerazione il successo dei felsinei, favoriti nonostante le fatiche di coppa. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

LECCE (3-5-2): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel; Pierotti, Coulibaly, Ramadani, Kaba, Tete Morente; Stulic, Banda.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1